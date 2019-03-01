Пенсионной системе ищут альтернативу
Соцстраху прописаны взносы работников и бездетных.
Соцстраху прописаны взносы работников и бездетных.
Для преодоления кризиса российской пенсионной системы необходимо отказаться от нынешней балльной формулы расчета пенсий, перераспределить взносы между работником и работодателем и радикально повысить МРОТ, считают эксперты Центра стратегических разработок. Впрочем, эти радикальные меры разрабатывались еще до реформы пенсионного возраста и уже были фактически отклонены центром, не войдя в его прошлогодние рекомендации правительству.
Российская система социального страхования находится в кризисе как
Эксперты отмечают, что объем поступлений страховых взносов сейчас занижен
Недостатки имеет и организация соцстраха. По мнению авторов работы, система индексации пенсий не связана с реальной динамикой оплаты труда, а механизм сбора отчислений во внебюджетные фонды не соответствует реальным формам занятости. Управление социальными фондами целиком осуществляется государством без участия профсоюзов и работодателей, что делает систему социального страхования «непонятной» для граждан и является одним из стимулов для уклонения от участия в ней, указывают эксперты.
Решать эти проблемы они предлагают мерами по повышению доходов и снижению расходов системы. Увеличить доходы предлагается через создание эффективной занятости — это существенное повышение МРОТ для стимулирования производительности труда, сокращение занятости в госсекторе, развитие удаленной работы и проектов для пожилых. По части тарифов предложено ввести минимальную ставку отчислений на страхование, отказаться от льгот для ряда производств и постепенно переложить уплату 50% тарифа на работника.
Наконец, дополнительным источником средств для пенсионной системы могли бы стать отдельные тарифы для бездетных, поступления от которых формировали бы резерв соцстраха.
Нынешнюю балльную пенсионную формулу также предложено реформировать — так как сейчас «чем больше объем пенсионных прав, тем меньше стоимость балла, через который эти права переводятся в деньги». Ее необходимо заменить на «стажево-заработковую» модель, базой для которой станет новый показатель — средняя продолжительность трудовой деятельности. Он позволит оценить реальную возможность рынка труда использовать труд лиц старших возрастов.
Отметим, что выводы описанного доклада в итоге не были учтены ЦСР при формулировании рекомендаций правительству в 2017—2018 годах: власти при проведении пенсионной реформы ориентировались на суждения другой группы экспертов — из Центра социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Анастасия Мануйлова