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11:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Всенародное цифроизъявление

В голосование внедряют новые технологии.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Госдуму внесен ряд законопроектов, меняющих правила подготовки документов к выборам и предполагающих цифровизацию избирательного процесса. В Москве появятся цифровые участки, где на выборах смогут проголосовать оказавшиеся в столице жители других регионов. До этого было предложено применить в Москве электронное дистанционное голосование. В Центризбиркоме (ЦИК) и столичной Общественной палате не исключили, что при возникновении проблем это останется лишь экспериментом. Ранее специалисты говорили, что применение электронного голосования может увеличить явку на 10−15%.

Один из внесенных в Госдуму проектов предполагает создание цифровых участков для избирателей, которые оказались в Москве в день голосования. Голосовать на них смогут жители регионов, где пройдут довыборы в Госдуму (это три одномандатных округа в Свердловской, Новгородской областях и Хабаровском крае) и губернаторские кампании. Перечень региональных выборов, на которых будут применять цифровые участки, утвердит ЦИК. «К примеру, жители Санкт-Петербурга в Москве смогут участвовать в выборах своего губернатора 8 сентября», — пояснил «Ъ» депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). Заявление о голосовании на цифровом участке будет приниматься в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг не ранее чем за 45 дней до выборов. «Результаты голосования будут переданы по системе ГАС “Выборы” в избирком Петербурга, который должен учесть их отдельным протоколом», — заверил Дмитрий Вяткин. «Фамилия того, кто подал заявление о голосовании на цифровом участке, вычеркивается из списка избирателей по месту жительства, проголосовать человек должен лично, само голосование может быть обычным — избирательным бюллетенем или с использованием КЭГов», — пояснил «Ъ» зампред ЦИКа Николай Булаев. Итоги голосования на цифровом участке будут печататься на бумажном носителе. Количество цифровых участков в Москве установит ЦИК. Ранее в комиссии говорили о создании 30 таких участков.

«Средства электронного голосования уместны только в том случае, если есть возможность провести ручной пересчет итогов голосования на любом участке, когда кто-либо сомневается в честности выборов, — заявил “Ъ” секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.— Но главы избиркомов практически повсеместно теперь все чаще отказывают оппозиции в ручном пересчете».

В Госдуму 26 февраля был внесен другой законопроект — об эксперименте по проведению дистанционного электронного голосования в Москве. В одномандатных округах, которые определит Мосгоризбирком, москвичи смогут проголосовать, не появляясь на избирательном участке, с «использованием специального программного обеспечения портала госуслуг, без бюллетеня на бумажном носителе». «Проголосовать человек сможет даже из-за границы», — говорит Дмитрий Вяткин. Детали будут прописаны в столичном законодательстве. «В прошлом году мы так экспериментально ввели “дачные” участки, в которые столько вложили, а в итоге получили голоса менее 1% избирателей, — заявил вчера на организованном при поддержке ЦИКа электоральном медиафоруме глава комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов.— Теперь мы понимаем, что надо идти в другом направлении. С электронным голосованием на выборах в Мосгордуму будет такой же принцип».

Глава ЦИКа Элла Памфилова отметила, что после апробации в Москве «избиркомы, возможно, откажутся от такой системы из-за ряда возникших проблем или если это окажется вчерашним днем».

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц считает, что стоило бы провести публичное тестирование технологий. По его словам, правительство Швейцарии решило доказать надежность электронной системы голосования, пообещав заплатить 150 тыс. франков (€132 тыс.) хакерам, которые взломают новую систему. Эксперимент продлится по 25 марта. Эксперты Федерального центра информатизации при ЦИК России на конференции по информационной безопасности «Инфофорум» в 2011 году говорили, что при введении электронного голосования «явка может увеличиться на 10−15%», но такое голосование целесообразно ввести лишь в отдаленных районах.

Внесенные в Госдуму поздно вечером 27 февраля поправки к закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» позволят избиркомам напрямую запрашивать в загсах сведения об избирателях, а партии избавят от необходимости оформлять в Минюсте регистрационное удостоверение перед каждой региональной кампанией: получить его можно будет в территориальном управлении. Сергея Обухова смущает заложенное в поправках право голосовать по месту нахождения «избирателям, работающим вахтовым методом». По его прогнозу, нововведения потребуют от оппозиции дополнительных сил на организацию работы наблюдателей.

Виктор Хамраев, Лада Шамардина

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