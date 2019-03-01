Всенародное цифроизъявление

Один из внесенных в Госдуму проектов предполагает создание цифровых участков для избирателей, которые оказались в Москве в день голосования. Голосовать на них смогут жители регионов, где пройдут довыборы в Госдуму (это три одномандатных округа в Свердловской, Новгородской областях и Хабаровском крае) и губернаторские кампании. Перечень региональных выборов, на которых будут применять цифровые участки, утвердит ЦИК. «К примеру, жители Санкт-Петербурга в Москве смогут участвовать в выборах своего губернатора 8 сентября», — пояснил «Ъ» депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). Заявление о голосовании на цифровом участке будет приниматься в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг не ранее чем за 45 дней до выборов. «Результаты голосования будут переданы по системе ГАС “Выборы” в избирком Петербурга, который должен учесть их отдельным протоколом», — заверил Дмитрий Вяткин. «Фамилия того, кто подал заявление о голосовании на цифровом участке, вычеркивается из списка избирателей по месту жительства, проголосовать человек должен лично, само голосование может быть обычным — избирательным бюллетенем или с использованием КЭГов», — пояснил «Ъ» зампред ЦИКа Николай Булаев. Итоги голосования на цифровом участке будут печататься на бумажном носителе. Количество цифровых участков в Москве установит ЦИК. Ранее в комиссии говорили о создании 30 таких участков.



«Средства электронного голосования уместны только в том случае, если есть возможность провести ручной пересчет итогов голосования на любом участке, когда кто-либо сомневается в честности выборов, — заявил “Ъ” секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.— Но главы избиркомов практически повсеместно теперь все чаще отказывают оппозиции в ручном пересчете».



В Госдуму 26 февраля был внесен другой законопроект — об эксперименте по проведению дистанционного электронного голосования в Москве. В одномандатных округах, которые определит Мосгоризбирком, москвичи смогут проголосовать, не появляясь на избирательном участке, с «использованием специального программного обеспечения портала госуслуг, без бюллетеня на бумажном носителе». «Проголосовать человек сможет даже из-за границы», — говорит Дмитрий Вяткин. Детали будут прописаны в столичном законодательстве. «В прошлом году мы так экспериментально ввели “дачные” участки, в которые столько вложили, а в итоге получили голоса менее 1% избирателей, — заявил вчера на организованном при поддержке ЦИКа электоральном медиафоруме глава комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов.— Теперь мы понимаем, что надо идти в другом направлении. С электронным голосованием на выборах в Мосгордуму будет такой же принцип».