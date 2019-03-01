Всенародное цифроизъявление
В голосование внедряют новые технологии.
В голосование внедряют новые технологии.
В Госдуму внесен ряд законопроектов, меняющих правила подготовки документов к выборам и предполагающих цифровизацию избирательного процесса. В Москве появятся цифровые участки, где на выборах смогут проголосовать оказавшиеся в столице жители других регионов. До этого было предложено применить в Москве электронное дистанционное голосование. В Центризбиркоме (ЦИК) и столичной Общественной палате не исключили, что при возникновении проблем это останется лишь экспериментом. Ранее специалисты говорили, что применение электронного голосования может увеличить явку на 10−15%.
Один из внесенных в Госдуму проектов предполагает создание цифровых участков для избирателей, которые оказались в Москве в день голосования. Голосовать на них смогут жители регионов, где пройдут довыборы в Госдуму (это три одномандатных округа в Свердловской, Новгородской областях и Хабаровском крае) и губернаторские кампании. Перечень региональных выборов, на которых будут применять цифровые участки, утвердит ЦИК. «К примеру, жители
«Средства электронного голосования уместны только в том случае, если есть возможность провести ручной пересчет итогов голосования на любом участке, когда
В Госдуму 26 февраля был внесен другой законопроект — об эксперименте по проведению дистанционного электронного голосования в Москве. В одномандатных округах, которые определит Мосгоризбирком, москвичи смогут проголосовать, не появляясь на избирательном участке, с «использованием специального программного обеспечения портала госуслуг, без бюллетеня на бумажном носителе». «Проголосовать человек сможет даже
Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц считает, что стоило бы провести публичное тестирование технологий. По его словам, правительство Швейцарии решило доказать надежность электронной системы голосования, пообещав заплатить 150 тыс. франков (€132 тыс.) хакерам, которые взломают новую систему. Эксперимент продлится по 25 марта. Эксперты Федерального центра информатизации при ЦИК России на конференции по информационной безопасности «Инфофорум» в 2011 году говорили, что при введении электронного голосования «явка может увеличиться на 10−15%», но такое голосование целесообразно ввести лишь в отдаленных районах.
Внесенные в Госдуму поздно вечером 27 февраля поправки к закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» позволят избиркомам напрямую запрашивать в загсах сведения об избирателях, а партии избавят от необходимости оформлять в Минюсте регистрационное удостоверение перед каждой региональной кампанией: получить его можно будет в территориальном управлении. Сергея Обухова смущает заложенное в поправках право голосовать по месту нахождения «избирателям, работающим вахтовым методом». По его прогнозу, нововведения потребуют от оппозиции дополнительных сил на организацию работы наблюдателей.
Виктор Хамраев, Лада Шамардина