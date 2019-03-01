Трамп обвинил КНДР в отказе от полной денуклеаризации

Источник: AP 2019

Трамп признался, что «хотел все», в то время как власти КНДР «хотели денуклеаризации определенных мест». «И там санкции, и я не хотел уступать в вопросе санкций, пока у нас не будет настоящей программы», — подчеркнул президент, добавив, что представители КНДР не были готовы к этому.

«Может, кто-то скажет, что это хорошее начало, но я просто чувствовал, что это неправильно», — подчеркнул он.

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2 7—28 февраля во вьетнамском Ханое прошел второй саммит лидеров США и КНДР. 28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отельLegend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет.

Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем.