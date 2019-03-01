Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кассеты вновь захватывают рынок
Самый абсурдный пешеходный переход России (фото)
14 знаменитостей с нездоровой психикой
Сколько стоит обычный наряд 51-летнего Филиппа Киркорова?
Многодетным пообещали дешевую ипотеку. Что будет с остальными?
Тест: Знаете ли вы таблицу Менделеева?150 лет назад Дмитрий Менделеев составил таблицу, которая стала прообразом периодической системы элементов
В марте в России появится импортная вакцина от кори, краснухи и паротита
В Австралии родились редчайшие полуидентичные близнецы
Почему дергается глаз и что с этим делать?
Врач посоветовал дарить мужчинам секс вместо носков
Гонка года. Россия, Норвегия, эстафета
Свергнуть королеву: чем Мишин и Орсер ответят Тутберидзе
Кайли Дженнер заподозрила жениха в измене
В сети обсуждают располневшую жену Игоря Николаева
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Коты, которые идеально вписались в интерьер: фото
Как выглядит внутри квартира за 2 миллиарда рублей
Фоторепортажи
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
12:01 (мск), источник: BFM.ru

Лукашенко: Белоруссия не против общей валюты с Россией

При этом президент Белоруссии уточнил, что это не будет ни белорусский, ни российский рубль.

Источник: РИА "Новости"

«Это будет наш общий рубль, если он будет», — об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на пресс-конференции в пятницу, передает ТАСС.

«Я это (сближение Белоруссии и РФ) приветствую, мы должны быть вместе», — отметил белорусский лидер.

Эмиссионный центр единой валюты Союзного государства может быть на территории России, заметил Лукашенко.

«Не важно, где он будет, пусть будет в Питере — родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент особо подчеркнул, что ни разу не замечал со стороны президента России Владимира Путина намерений включить Белоруссию в состав РФ.

При этом Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия должны сначала разрешить все проблемные вопросы в отношениях, прежде чем обсуждать объединение двух стран.

Новость
Большой восточный брат

«Давайте снимем все проблемы (…) — проблемы, которые ребром стоят, вопиют, мы вообще о каких-то объединениях даже говорить не должны», — цитирует «Интерфакс-Запад» Лукашенко.

При этом президент подчеркнул, что «пока руководство России, прежде всего правительство, не готово идти этим путем».

Он напомнил, что стороны создали рабочие группы по вопросам интеграции. «Правда, я не знаю, когда российская группа согласится работать, а мы готовы хоть завтра начать работу», — заметил глава государства.

«Пока в этом направлении работы нет, не продвигается. Но это не катастрофично для белорусско-российских отношений, потому что у нас коридор возможностей длинный. Мы можем спокойно решать наши проблемы», — сказал президент.

Читайте также

«Объединимся хоть завтра»: Путин и Лукашенко рассказали, что такое суверенитет
Во время загрузки произошла ошибка.
15 февраля© Ньюстюб
 «Пятнадцать минут страха и ты дома»: Москву хотят вернуть в прошлое
Силуанов: "Нефтегазовые деньги должны тратиться за границей"
Готовившие теракты боевики задержаны в ХМАО
Криминалисты поставили точку в тайне гибели группы Дятлова
Tesla закрывает все свои магазины
Повар подал в суд на Минобороны из-за Сирии
«Барселона» подшутила над полузащитником «Реала» Модричем
В Австралии родились редчайшие полуидентичные близнецы
Спорт
Гонка года. Россия, Норвегия, эстафета Сегодня — кульминация чемпионата мира
Hi-Tech
Заброшенная страна: там, где наука ушла в прошлое Печальные фото советских лабораторий.
Авто
Найден самый абсурдный пешеходный переход России (фото) Чтобы жители целого микрорайона могли перейти федеральную трассу М-7, дорожники установили приставную деревянную лестницу
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
Как выглядит квартира рядом с Кремлем: фото
Дети
Собчак осудили в сети за то, что она прячет лицо сына под фильтрами Ведущая показала новое фото Платона, которое вызвало негодование в интернете
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь