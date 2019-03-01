Лукашенко: Белоруссия не против общей валюты с Россией
При этом президент Белоруссии уточнил, что это не будет ни белорусский, ни российский рубль.
При этом президент Белоруссии уточнил, что это не будет ни белорусский, ни российский рубль.
«Это будет наш общий рубль, если он будет», — об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на
«Я это (сближение Белоруссии и РФ) приветствую, мы должны быть вместе», — отметил белорусский лидер.
Эмиссионный центр единой валюты Союзного государства может быть на территории России, заметил Лукашенко.
«Не важно, где он будет, пусть будет в Питере — родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет», — сказал Лукашенко.
При этом Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия должны сначала разрешить все проблемные вопросы в отношениях, прежде чем обсуждать объединение двух стран.
«Давайте снимем все проблемы (…) — проблемы, которые ребром стоят, вопиют, мы вообще о
При этом президент подчеркнул, что «пока руководство России, прежде всего правительство, не готово идти этим путем».
Он напомнил, что стороны создали рабочие группы по вопросам интеграции. «Правда, я не знаю, когда российская группа согласится работать, а мы готовы хоть завтра начать работу», — заметил глава государства.
«Пока в этом направлении работы нет, не продвигается. Но это не катастрофично для