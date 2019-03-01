Лукашенко: Белоруссия не против общей валюты с Россией

Источник: РИА "Новости"

«Это будет наш общий рубль, если он будет», — об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на пресс-конференции в пятницу, передает ТАСС.

«Я это (сближение Белоруссии и РФ) приветствую, мы должны быть вместе», — отметил белорусский лидер.

Эмиссионный центр единой валюты Союзного государства может быть на территории России, заметил Лукашенко.

«Не важно, где он будет, пусть будет в Питере — родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент особо подчеркнул, что ни разу не замечал со стороны президента России Владимира Путина намерений включить Белоруссию в состав РФ.

При этом Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия должны сначала разрешить все проблемные вопросы в отношениях, прежде чем обсуждать объединение двух стран.

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«Давайте снимем все проблемы (…) — проблемы, которые ребром стоят, вопиют, мы вообще о каких-то объединениях даже говорить не должны», — цитирует «Интерфакс-Запад» Лукашенко.

При этом президент подчеркнул, что «пока руководство России, прежде всего правительство, не готово идти этим путем».

Он напомнил, что стороны создали рабочие группы по вопросам интеграции. «Правда, я не знаю, когда российская группа согласится работать, а мы готовы хоть завтра начать работу», — заметил глава государства.

«Пока в этом направлении работы нет, не продвигается. Но это не катастрофично для белорусско-российских отношений, потому что у нас коридор возможностей длинный. Мы можем спокойно решать наши проблемы», — сказал президент.