Лукашенко потребовал от России прекратить лоббировать «олигархические кланы»

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«Надо прекратить правительству России лоббировать кланы, группы, как их называют, олигархические: крупный бизнес сросся с властью, и они проталкивают свои вопросы, блокируют наши отношения в союзе [Союзном государстве России и Белоруссии]. А ведь это предусмотрено во всех документах, что у нас общий рынок. И мы должны свободно торговать», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что Россия «торпедирует» поставки белорусской сельскохозяйственной продукции, «самой качественной в мире, это уже и Запад признал». «Вы, — добавил Лукашенко, — эти предприятия закрыли и не пускаете на российский рынок».

По его словам, объясняется это не качеством белорусской продукции и не тем, что «там нашли какие-то бациллы»:

Я в правительстве России часто говорю: если вы достигнете уровня чистоты продуктов питания Белоруссии, вы будете счастливыми людьми. Александр Лукашенко ​​​​​​​ президент Белоруссии

Блокируют поставки из-за «давления определенных групп», констатировал Лукашенко. «К примеру, ваш бывший министр сельского хозяйства [Александр] Ткачев — один из крупнейших сельскохозяйственных баронов России,» — отметил белорусский президент.

И вы думаете, что он пропустит наш сахар — по качеству самый лучший — на территорию России, если он в последний год семь или десять заводов дополнительно скупил и производил этот сахар? Александр Лукашенко президент Белоруссии

Александр Ткачев с 1990-х гг. занимался агропромышленным бизнесом, с 2001 г. был губернатором Краснодарского края, в 2015 г. занял пост руководителя Минсельхоза. В сформированное в 2018 г. правительство он не вошел. С семьей экс-министра связан Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, который был создан его отцом. В 2016 г. предприятие заняло 5-е место среди производителей сахара в России — с долей 4,7%.