Зеленский заявил о неизбежности переговоров с Россией для мира в Донбассе

По его словам, события в Донбассе — это конфликт между Россией и Украиной. «У нас война с первого дня, реальная война — между Россией и Украиной. Мы не сможем избежать переговоров между Россией и Украиной», — подчеркнул он.
Актер констатировал, что это не предполагает отказ от принципиальных позиций в переговорах. «Мы не торгуем нашими людьми. Мы не торгуем нашими территориями», — подчеркнул он.
Зеленский отметил, что хотел бы видеть за столом переговоров международных посредников, в частности США и Великобританию. «Главная цель — это сохранить жизни», — добавил шоумен.
Как пишет ТСН, таким образом Зеленский прокомментировал свое высказывание о том, что он «хоть с чертом лысым готов договориться». Такое заявление он сделал во время интервью, которое дал журналисту Дмитрию Гордону в декабре 2018 г. «Придется говорить, — отметил он тогда. — Хотим мы или нет, надо через себя переступить. Я хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умер ни один человек». Гордон спросил у него, представляет ли он себе переговоры в формате «Путин — Зеленский», актер ответил: «С русскими? Представляю. И не думаю, что там должен быть один лишь Путин. Мне кажется, группа людей из Украины должна встречаться с группой людей из Кремля. В Кремле же сидят те, кто поставил этих, в “ДНР-ЛНР”. Если бы эти решали, надо было бы с ними говорить, а так — какой смысл? Надо с теми, кто решает».
Зеленский, согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), проведенному с 31 января по 10 февраля, является фаворитом предвыборной гонки на Украине. За него готовы проголосовать 26,9% опрошенных. Второе и третье места — у действующего президента Петра Порошенко и лидера партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, они набирают 17,7 и 15,8% соответственно. Выборы президента на Украине запланированы на 31 марта 2019 г.
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