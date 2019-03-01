Зеленский заявил о неизбежности переговоров с Россией для мира в Донбассе

Как пишет ТСН, таким образом Зеленский прокомментировал свое высказывание о том, что он «хоть с чертом лысым готов договориться». Такое заявление он сделал во время интервью, которое дал журналисту Дмитрию Гордону в декабре 2018 г. «Придется говорить, — отметил он тогда. — Хотим мы или нет, надо через себя переступить. Я хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умер ни один человек». Гордон спросил у него, представляет ли он себе переговоры в формате «Путин — Зеленский», актер ответил: «С русскими? Представляю. И не думаю, что там должен быть один лишь Путин. Мне кажется, группа людей из Украины должна встречаться с группой людей из Кремля. В Кремле же сидят те, кто поставил этих, в “ДНР-ЛНР”. Если бы эти решали, надо было бы с ними говорить, а так — какой смысл? Надо с теми, кто решает».