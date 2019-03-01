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16:12 (мск), источник: Ведомости

Зеленский заявил о неизбежности переговоров с Россией для мира в Донбассе

Для того, чтобы достичь мира в Донбассе, необходимы переговоры Украины и России. Такое мнение высказал фаворит предвыборной гонки на Украине, актер Владимир Зеленский в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», сообщает ТСН.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, события в Донбассе — это конфликт между Россией и Украиной. «У нас война с первого дня, реальная война — между Россией и Украиной. Мы не сможем избежать переговоров между Россией и Украиной», — подчеркнул он.

Актер констатировал, что это не предполагает отказ от принципиальных позиций в переговорах. «Мы не торгуем нашими людьми. Мы не торгуем нашими территориями», — подчеркнул он.

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Зеленский отметил, что хотел бы видеть за столом переговоров международных посредников, в частности США и Великобританию. «Главная цель — это сохранить жизни», — добавил шоумен.

Как пишет ТСН, таким образом Зеленский прокомментировал свое высказывание о том, что он «хоть с чертом лысым готов договориться». Такое заявление он сделал во время интервью, которое дал журналисту Дмитрию Гордону в декабре 2018 г. «Придется говорить, — отметил он тогда. — Хотим мы или нет, надо через себя переступить. Я хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умер ни один человек». Гордон спросил у него, представляет ли он себе переговоры в формате «Путин — Зеленский», актер ответил: «С русскими? Представляю. И не думаю, что там должен быть один лишь Путин. Мне кажется, группа людей из Украины должна встречаться с группой людей из Кремля. В Кремле же сидят те, кто поставил этих, в “ДНР-ЛНР”. Если бы эти решали, надо было бы с ними говорить, а так — какой смысл? Надо с теми, кто решает».

Зеленский, согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), проведенному с 31 января по 10 февраля, является фаворитом предвыборной гонки на Украине. За него готовы проголосовать 26,9% опрошенных. Второе и третье места — у действующего президента Петра Порошенко и лидера партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, они набирают 17,7 и 15,8% соответственно. Выборы президента на Украине запланированы на 31 марта 2019 г.

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