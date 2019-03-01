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15:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко пообещал найти замену российской нефти

Белоруссия способна справиться с последствиями налогового маневра в российской нефтяной отрасли, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого цитирует ТАСС.

Источник: Reuters

«Мы переживем этом налоговый маневр. Мы купим на рынке нефть, на нем хватает нефти, вопрос в цене», — отметил Лукашенко.

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В начале января он уже заявлял, что Минск сможет получать зарубежную нефть через прибалтийские порты после того, как закончится модернизация двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли начался в 2019 году и продлится до 2024-го. Он включает в себя постепенную отмену экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). За счет этого нефть, поставляемая из России в Белоруссию, которая прежде продавалась по более низким внутрироссийским ценам, теперь будет обходиться Минску дороже.

Лукашенко ранее заявлял, что потери белорусского бюджета от маневра составят около 10 миллиардов долларов.

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Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

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