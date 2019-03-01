Лукашенко пообещал найти замену российской нефти

В начале января он уже заявлял, что Минск сможет получать зарубежную нефть через прибалтийские порты после того, как закончится модернизация двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли начался в 2019 году и продлится до 2024-го. Он включает в себя постепенную отмену экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). За счет этого нефть, поставляемая из России в Белоруссию, которая прежде продавалась по более низким внутрироссийским ценам, теперь будет обходиться Минску дороже.