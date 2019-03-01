Песков ответил на сообщение о связи ареста Калви с оппозицией

«Мне не известно о таких подозрениях. Первый раз слышу», — сказал представитель Кремля.
О том, что администрация президента подозревает Baring Vostok в финансировании оппозиции, «Дождь» сообщил ранее 1 марта, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю. «Они пытались раскачать ситуацию перед президентскими выборами», — сказал источник телеканала в Кремле, видевший материалы дела. По его словам, в частности, это касается протестов дальнобойщиков против системы «Платон» и обманутых дольщиков.
Дмитрий Клеточкин, адвокат основателя Baring Vostok Майкла Калви, заявил «Дождю», что его клиент не считает дело политическим. Адвокат Кордичева от комментариев отказался.
Калви, Кордичева, партнеров Baring Vostok Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям инвестфонда Ивана Зюзина и гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова задержали 15 февраля. Следствие считает, что фигуранты организовали хищение из банка «Восточный» 2,5 млрд руб. Baring Vostok контролирует 51,6% акций банка «Восточный» через Evison Holdings.