Песков ответил на сообщение о связи ареста Калви с оппозицией

Источник: РИА "Новости"

«Мне не известно о таких подозрениях. Первый раз слышу», — сказал представитель Кремля.

О том, что администрация президента подозревает Baring Vostok в финансировании оппозиции, «Дождь» сообщил ранее 1 марта, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю. «Они пытались раскачать ситуацию перед президентскими выборами», — сказал источник телеканала в Кремле, видевший материалы дела. По его словам, в частности, это касается протестов дальнобойщиков против системы «Платон» и обманутых дольщиков.

Как утверждает собеседник телеканала, финансирование могло проходить через «Норвик-банк» . Один из фигурантов дела Baring Vostok Алексей Кордичев, бывший председатель правления банка «Восточный», является советником председателя правления «Норвик-банка», указал «Дождь».

Дмитрий Клеточкин, адвокат основателя Baring Vostok Майкла Калви, заявил «Дождю», что его клиент не считает дело политическим. Адвокат Кордичева от комментариев отказался.