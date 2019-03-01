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17:46 (мск), источник: Интерфакс

РФ и США договорились о взаимном снижении стоимости виз

Трехлетняя американская виза с 4 марта будет снова стоить $160 благодаря отмене дополнительного сбора, введенного с начала 2019 года.

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — США по договоренности с Россией отменили дополнительный сбор в 143 доллара и вернули стоимость трехгодичных виз к 160 долларам, сообщили в пятницу в американском посольстве в России.

«4 марта 2019 общая стоимость туристической и бизнес-визы в США для граждан России будет возвращена к 160 долларам США», — сообщила пресс-секретарь посольства США Андреа Калан.
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Он пояснила, что «визовый сбор для граждан РФ за оформление визы B1/B2, действительной в течение 36 месяцев, составит 160 долларов США».

«Дополнительный сбор за выдачу визы в размере 143 доллара США упраздняется», — отметила Калан.

По ее словам, «российские граждане, направляющиеся в США, и американские граждане, направляющиеся в Россию с деловой или туристической целью, будут оплачивать одинаковый визовый сбор в размере 160 долларов США».

Он отметила, что «обе стороны договорились преимущественно выдавать трехгодичные многократные визы».
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Со своей стороны, в МИД РФ подтвердили, что «с американской стороной достигнута договоренность о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере 160 долларов США за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним Соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей».

«Считаем, что данный совместный шаг является хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества и будет способствовать расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между гражданами наших стран», — заявили на Смоленской площади.

С 1 января 2019 года многократная трехлетняя виза в США для россиян подорожала со $160 до 303. В Госдепартаменте эту меру объяснили тем, что МИД РФ также повысил консульский сбор для граждан США, желающих получить российскую визу. Тогда американские дипломаты заявили, что как только Россия снизит стоимость визы, они тоже это сделают.

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