РФ и США договорились о взаимном снижении стоимости виз

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — США по договоренности с Россией отменили дополнительный сбор в 143 доллара и вернули стоимость трехгодичных виз к 160 долларам, сообщили в пятницу в американском посольстве в России.

«4 марта 2019 общая стоимость туристической и бизнес-визы в США для граждан России будет возвращена к 160 долларам США», — сообщила пресс-секретарь посольства США Андреа Калан.

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Он пояснила, что «визовый сбор для граждан РФ за оформление визы B1/B2, действительной в течение 36 месяцев, составит 160 долларов США».

«Дополнительный сбор за выдачу визы в размере 143 доллара США упраздняется», — отметила Калан.

По ее словам, «российские граждане, направляющиеся в США, и американские граждане, направляющиеся в Россию с деловой или туристической целью, будут оплачивать одинаковый визовый сбор в размере 160 долларов США».

Он отметила, что «обе стороны договорились преимущественно выдавать трехгодичные многократные визы».

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Со своей стороны, в МИД РФ подтвердили, что «с американской стороной достигнута договоренность о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере 160 долларов США за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним Соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей».

«Считаем, что данный совместный шаг является хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества и будет способствовать расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между гражданами наших стран», — заявили на Смоленской площади.