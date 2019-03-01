Пакистан вернул Индии задержанного пилота

Источник: AP 2019

Пакистанские власти передали Индии задержанного пилота сбитого истребителя МиГ-21 индийских ВВС.

Передача пилота Абхинандана Вартхамана индийской стороне состоялась на пограничном пункте Вагах. Этот процесс показывали в прямом эфире ведущие мировые СМИ.

Возвращение пилота на родину произошло позже, чем было запланировано, индийские СМИ объясняют это «бюрократической волокитой». О том, что пилота доставили на границу СМИ сообщили приблизительно за пять часов до момента передачи индийской стороне.

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На границе в ожидании передачи пилота собрались жители Индии, у многих из них в руках были флаги Индии и цветочные венки. Ближе к вечеру они начали запускать фейерверки.

Накануне пакистанские власти заявляли, что готовы освободить индийского пилота, если это приведет к деэскалации напряженности между двумя странами.

Во вторник 26 февраля Индия нанесла серию авиаударов по лагерям боевиков в Пакистане в ответ на атаку смертника 14 февраля в Кашмире, в результате которой погибло не менее 40 индийских военных.

Власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты 27 февраля вооруженными силами страны в районе Кашмира. Также МИД Пакистана распространил информацию, что ВВС Пакистана, находясь в пакистанском воздушном пространстве, наносили удар по целям в районе демаркационной линии между Пакистаном и Индией.

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В свою очередь МИД Индии сообщал, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.

В связи с обострением ситуации на границе было закрыто воздушное пространство Пакистана. Однако вечером 1 марта его частично открыли. По данным местных СМИ, разрешение «с ограничениями» принимать и отправлять авиарейсы получили аэропорты четырех крупных городов страны. Речь идет об аэропортах Исламабада, Пешавара, Карачи и Кветты.