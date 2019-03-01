Пакистан вернул Индии задержанного пилота
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Отношения двух ядерных держав обострились после ударов индийских ВВС по боевикам в Пакистане.
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Отношения двух ядерных держав обострились после ударов индийских ВВС по боевикам в Пакистане.
Пакистанские власти передали Индии задержанного пилота сбитого истребителя МиГ-21 индийских ВВС.
Передача пилота Абхинандана Вартхамана индийской стороне состоялась на пограничном пункте Вагах. Этот процесс показывали в прямом эфире ведущие мировые СМИ.
Возвращение пилота на родину произошло позже, чем было запланировано, индийские СМИ объясняют это «бюрократической волокитой». О том, что пилота доставили на границу СМИ сообщили приблизительно за пять часов до момента передачи индийской стороне.
На границе в ожидании передачи пилота собрались жители Индии, у многих из них в руках были флаги Индии и цветочные венки. Ближе к вечеру они начали запускать фейерверки.
Накануне пакистанские власти заявляли, что готовы освободить индийского пилота, если это приведет к деэскалации напряженности между двумя странами.
Во вторник 26 февраля Индия нанесла серию авиаударов по лагерям боевиков в Пакистане в ответ на атаку смертника 14 февраля в Кашмире, в результате которой погибло не менее 40 индийских военных.
Власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты 27 февраля вооруженными силами страны в районе Кашмира. Также МИД Пакистана распространил информацию, что ВВС Пакистана, находясь в пакистанском воздушном пространстве, наносили удар по целям в районе демаркационной линии между Пакистаном и Индией.
В свою очередь МИД Индии сообщал, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.
В связи с обострением ситуации на границе было закрыто воздушное пространство Пакистана. Однако вечером 1 марта его частично открыли. По данным местных СМИ, разрешение «с ограничениями» принимать и отправлять авиарейсы получили аэропорты четырех крупных городов страны. Речь идет об аэропортах Исламабада, Пешавара, Карачи и Кветты.
В авиакомпании Emirates Airlines подтвердили эту информацию.