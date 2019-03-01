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21:24 (мск), источник: РИА Новости

ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования «химатаки» в Думе

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала итоги расследования инцидента в сирийской Думе 7 апреля 2018 года.

Источник: РИА Новости

Сообщается, что миссия проанализировала показания свидетелей, результаты анализа проб окружающей среды и биомедицинских проб, токсикологического анализа и другие данные.

В документе утверждается, что имело место «использование токсичного химического вещества в качестве оружия».

«Этот токсичный химикат содержал реактивный хлор. Токсичным химическим веществом был, вероятно, молекулярный хлор», — говорится в докладе.

Удар по Думе

В апреле 2018 года Запад обвинил в химатаке на Думу сирийские власти.

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В качестве доказательств организация «Белые каски» использовала кадры, где запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

Через неделю США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским объектам.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе заранее, 13 марта, сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Позже о постановочных съемках РИА Новости рассказали 11-летний мальчик Хасан Диаб, который был их участником, и его отец. По их словам, за участие в ролике дети получали печенье. Более того, местные жители не смогли подтвердить факт атаки.

Постановочные съемки

В середине февраля 2019 года продюсер Би-би-си по Сирии Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после химатаки были постановочными.

«После шести месяцев расследования я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было», — написал он в Twitter.

Справка
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Американцы предали союзников. От этого выиграют Россия, Турция и Иран.

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