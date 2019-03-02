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08:08 (мск), источник: Известия

Трамп попросил Китай снять пошлины с сельскохозяйственной продукции США

Президент Дональд Трамп попросил власти Китая снять пошлины с сельскохозяйственной продукции США.

Источник: AP 2019

По его словам, торговые переговоры между странами «идут хорошо», поэтому он не стал 1 марта повышать тарифы до 25%. «Это очень важно для наших замечательных фермеров и для меня!» — написал американский лидер в Twitter.

В середине декабря 2018 года Трамп сообщил, что Китай хочет заключить с США крупную и всеобъемлющую сделку. В конце января он обозначил сроки заключения договора — до 1 марта.

24 февраля американский лидер объявил об отсрочке введения пошлин на продукцию из Китая.

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В июле 2018 года между США и Китаем разгорелась торговая война: тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%.

В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5% до 10% на импорт продукции из США объемом $60 млрд.

22 февраля Reuters раскрыл детали переговоров США и Китая о прекращении торговой войны. По их данным, стороны подготовили шесть меморандумов о взаимопонимании по структурным вопросам. В документах затрагиваются темы принудительной передачи технологий, кибермошенничества, права интеллектуальной собственности, сферы услуг, нетарифного регулирования и валютного регулирования.

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25 февраля© Ньюстюб
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