Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Два российских фрегата "зажали" эсминец США
Для арабского шейха сделали десятиколесный «джип» (видео)
«Руки-базуки» решился на удаление воспаленных бицепсов
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов»
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн: фото
Автоинспектор погиб при оформлении ДТП Белый Lexus на полной скорости врезался в стоящие на аварийке автомобили
Мэрил Стрип впервые стала бабушкой
Врачи вытащили шесть осколков стекла из глаза ребенка
«Ты че тут встала»: драка с генералом началась из-за женщины
Скабееву высмеяли за ошибку в эфире
Российский хоккеист признан первой звездой февраля в НХЛ
Что смотреть в субботу: новое класико, матчи Головина и Слуцкого
Вера Брежнева и Елена Перминова посетили модный показ в Париже
Паулина Андреева и Саша Бортич появились в клипе Ольги Бузовой
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн: фото
Богатым россиянам ограничили ипотеку
Фоторепортажи
22Война без победы
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
09:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина задумала вернуть прах Махно

Власти города Гуляйполе Запорожской области планируют вернуть на историческую родину прах лидера анархистского движения и руководителя повстанческих отрядов, действовавших во время Гражданской войны конца 1910-х — начала 1920-х годов Нестора Махно.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на главу местной администрации Александра Ищенко.

По его словам, этот вопрос обсуждался на сессии городского совета. Ищенко отметил, что в настоящий момент подготовлены все необходимые документы. Власти Гуляйполя также заручились согласием внучатого племянника Махно. Местная администрация уже решила, что прах будет находиться в музее.

Ищенко заявил, что теперь осталось дождаться ответа от французской стороны — прах Махно находится на парижском кладбище Пер-Лашез.

В 2008 году в честь 120-летия со дня рождения Нестора Махно в Гуляйполе установили памятник анархисту. Скульптура находится возле дома, принадлежавшего ранее старшему брату Махно.

 Умерла первая супермодель СССР
Воры в законе нашли необычный способ спастись от новой статьи УК
Европа и Турция не оправдывают надежды «Газпрома»
Лукашенко объяснил нежелание признать независимость Абхазии
Трамп попросил Китай снять пошлины с фермеров США
Футболиста мадридского «Реала» сравнили со Сталиным (фото)
В Австралии родились редчайшие полуидентичные близнецы
Мадуро приказал перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву
Спорт
Дерби Галицкого Чемпионат России возобновился, и в первом же весеннем туре нас ждет суперматч — «Спартак» — «Краснодар»
Hi-Tech
14 недорогих подарков для любимого человека Дарите друг другу не только любовь.
Авто
Найден самый абсурдный пешеходный переход России (фото) Чтобы жители целого микрорайона могли перейти федеральную трассу М-7, дорожники установили приставную деревянную лестницу
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
Как выглядит квартира с видом на храм Спаса на Крови
В деревню, в глушь, в Болгарию. Где звезды покупают себе «дачи»
Каково жить в одном из самых элитных домов Санкт-Петербурга
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Дети
37-летняя Кейт Миддлтон готова родить четвертого ребенка Герцогиня вместе с мужем посетила детский центр в Северной Ирландии
Леди
Ирина Безрукова восхитила сеть аристократичным образом (фото) Актриса примерила оригинальное макси-платье.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь