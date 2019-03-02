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11:28 (мск), источник: ТАСС

Арканзас сохранит флаг с символикой рабовладельческой Конфедерации

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Символ рабовладельческой Конфедерации южных штатов не будет убран с флага штата Арканзас.

Источник: AP 2019

Как сообщила в пятницу телекомпания CNN, комитет законодательного собрания штата Арканзас восемью голосами против пяти при семи воздержавшихся отклонил предложение законодателя Чарльза Блейка внести изменения в символику. В результате законопроект не будет представлен на рассмотрение законодательного собрания штата.

Согласно принятым в Арканзасе в 1923 и 1924 году законам, на флаге название штата окружено четырьмя звездами: три из них символизируют Испанию, Францию и США как государства, в разное время владевшие территорией Арканзаса, а четвертая — самая крупная — символизирует Конфедерацию южных рабовладельческих штатов. В законопроекте предлагалось убрать из официального описания флага ссылки на Конфедерацию и считать самую крупную звезду на флаге не символом Конфедерации, а знаком уважения тех индейских племен, которые населяли территорию современного Арканзаса.

Конфедерация южных штатов, президентом которой был Джефферсон Дэвис, существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны (1861−1865) солдаты рабовладельческого Юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами.

Войну они проиграли, рабство было отменено, однако, как напомнила телекомпания CNN, символика Конфедерации сохранилась до сих пор, в том числе на флагах штатов Миссисипи и Джорджия.

Дискуссия о целесообразности сохранения символики и памятников деятелей Конфедерации произошла в США после того, как в июне 2015 года в городе Чарлстон (штат Южная Каролина) Дилан Руф застрелил девять темнокожих прихожан церкви. После ареста молодой человек признался, что придерживался расистских взглядов и рассчитывал начать войну между белыми и темнокожими жителями страны. Широкое распространение в СМИ получили его фотографии с флагом конфедератов.

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