Арканзас сохранит флаг с символикой рабовладельческой Конфедерации

Источник: AP 2019

Как сообщила в пятницу телекомпания CNN, комитет законодательного собрания штата Арканзас восемью голосами против пяти при семи воздержавшихся отклонил предложение законодателя Чарльза Блейка внести изменения в символику. В результате законопроект не будет представлен на рассмотрение законодательного собрания штата.

Согласно принятым в Арканзасе в 1923 и 1924 году законам, на флаге название штата окружено четырьмя звездами: три из них символизируют Испанию, Францию и США как государства, в разное время владевшие территорией Арканзаса, а четвертая — самая крупная — символизирует Конфедерацию южных рабовладельческих штатов. В законопроекте предлагалось убрать из официального описания флага ссылки на Конфедерацию и считать самую крупную звезду на флаге не символом Конфедерации, а знаком уважения тех индейских племен, которые населяли территорию современного Арканзаса.

Конфедерация южных штатов, президентом которой был Джефферсон Дэвис, существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны (1861−1865) солдаты рабовладельческого Юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами.

Войну они проиграли, рабство было отменено, однако, как напомнила телекомпания CNN, символика Конфедерации сохранилась до сих пор, в том числе на флагах штатов Миссисипи и Джорджия.