Герасимов рассказал об ответе на американскую стратегию «Троянского коня»

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

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«Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили “троянский конь”. Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала “пятой колоны” в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам», — сказал Герасимов.

«Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова к предотвращению любой из этих стратегий. За последние годы военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников», — отметил он.

Он подчеркнул, что основой «нашего ответа» является «стратегия активной обороны», которая, с учетом оборонительного характера российской военной доктрины, предусматривает проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.