Порошенко рассказал о доступности европейских рынков для украинских товаров

«Сейчас уже 42,6% экспорта Украины — это ЕС. И точно уверен, что в ближайшее время доля (экспорта — ред.) возрастет до 50%. И никто там уже для нас рынков не закроет, никто не будет выдвигать политические требования, это надежный и самый большой в мире рынок», — заявил Порошенко на форуме, трансляцию вел телеканал «Прямой».