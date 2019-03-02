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17:03 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко рассказал о доступности европейских рынков для украинских товаров

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко уверен, что рынки ЕС не будут закрыты для украинских товаров и никто в Европе не будет выдвигать каких-либо политических условий, об этом он заявил на форуме в Одессе.

Источник: РИА Новости

«Сейчас уже 42,6% экспорта Украины — это ЕС. И точно уверен, что в ближайшее время доля (экспорта — ред.) возрастет до 50%. И никто там уже для нас рынков не закроет, никто не будет выдвигать политические требования, это надежный и самый большой в мире рынок», — заявил Порошенко на форуме, трансляцию вел телеканал «Прямой».

По словам Порошенко, за счет рынков ЕС экономику Украины удалось «вывести из пике, компенсируя значительную потерю на рынках России».

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

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