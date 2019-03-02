Президент Алжира попал в больницу на фоне начинающейся революции
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика госпитализирован в Женеве в критическом состоянии. Об этом сообщает Al Mayadin со ссылкой на источник в медицинских кругах в субботу, 2 марта.
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика госпитализирован в Женеве в критическом состоянии. Об этом сообщает Al Mayadin со ссылкой на источник в медицинских кругах в субботу, 2 марта.
Отмечается, что 82-летний Бутефлика лежит не в той больнице, которую он регулярно посещает для обследований, а в Университетской клинике Женевы. По словам собеседника издания, президент находится в искусственной коме, а его лечащие врачи уверены, что он не сможет вернуться к своим обязанностям.
Бутефлика госпитализирован на фоне массовых протестов против его выдвижения на новый, пятый срок. Al Mayadin сообщает, что накануне в Алжире (столице государства) десятки тысяч человек вышли на улицы и добрались до президентского дворца. Люди выкрикивали антикоррупционные лозунги и требовали политических реформ.
Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ. В результате столкновений 10 человек получили ранения и 45 были арестованы.
Отмечается, что подобные акции прошли еще в нескольких городах Алжира.