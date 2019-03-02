Президент Алжира попал в больницу на фоне начинающейся революции

Источник: AP 2019

Отмечается, что 82-летний Бутефлика лежит не в той больнице, которую он регулярно посещает для обследований, а в Университетской клинике Женевы. По словам собеседника издания, президент находится в искусственной коме, а его лечащие врачи уверены, что он не сможет вернуться к своим обязанностям.

Официально информация не подтверждается. Известно только, что вокруг указанной больницы усиленная охрана.

Бутефлика госпитализирован на фоне массовых протестов против его выдвижения на новый, пятый срок. Al Mayadin сообщает, что накануне в Алжире (столице государства) десятки тысяч человек вышли на улицы и добрались до президентского дворца. Люди выкрикивали антикоррупционные лозунги и требовали политических реформ.

Протестующие также обращались к бывшему премьер-министру страны и кандидату в президенты Али бин Флису поддержать их требования.

Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ. В результате столкновений 10 человек получили ранения и 45 были арестованы.

Отмечается, что подобные акции прошли еще в нескольких городах Алжира.