Кудрин раскритиковал стоящую миллиарды информатизацию министерств

Источник: РИА "Новости"

«Есть передовые министерства, где очень читаемые материалы или более-менее сопоставимые данные. Но в большинстве случаев это очень слабые базы данных, недостоверные, необновляемые», — отметил он, выступая на Дне открытых данных в Фонде развития интернет-инициатив.

Кудрин добавил, что его ведомству нужны «более строгие данные», а существующими базами пользоваться тяжело. При этом, по его словам, на информатизацию министерств и ведомств каждый год уходит 100 миллиардов рублей, при этом процесс, очевидно, неэффективен.

Он добавил, что Счетная палата работает над мерами, которые смогут поднять ее уровень.