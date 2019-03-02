Браудер заявил об обвинениях в убийстве бизнесмена Перепиличного

Источник: AFP 2019

Финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер утверждает, что Следственный комитет России (СКР) предъявил ему обвинение в убийстве российского бизнесмена Александра Перепиличного, проживавшего в Великобритании, в 2012 году.

«Следственный комитет России официально обвинил меня в убийстве российского информатора Александра Перепеличного в Суррее в 2012 году», — написал Браудер в своем твиттере в субботу.

Как отмечает Telegraph, по версии российского следствия, Браудер и его неустановленные соучастники организовали убийство Перепиличного, отравив его травяным ядом гельземиумом, чтобы скрыть хищение 5,4 млрд рублей.

Официальными комментариями российских правоохранительных органов и адвоката Браудера по ситуации «Интерфакс» пока не располагает.

Бизнесмен Перепиличный скончался 10 ноября 2012 года в возрасте 44 лет.

Вскоре в СМИ появились предположения о том, что смерть предпринимателя могла быть насильственной.

Согласно информации газеты Independent, Перепиличный до переезда в Британию имел связи с чиновниками, имена которых упоминались в связи с финансовыми махинациями и смертью в российском СИЗО аудитора Сергея Магнитского. Впоследствии бизнесмен выступил с показаниями против них.

В декабре 2018 года британский коронер Николас Хиллиард заявил, что Перепиличный скончался по естественным причинам вследствие мерцательной аритмии.

В ноябре прошлого года о возможной причастности Браудера к смерти Перепиличного заявили в Генпрокуратуре РФ. В ведомстве также сообщили, что соответствующие материалы были направлены в СКР для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Британский финансист Браудер, заочно осужден в России за ряд тяжких финансовых преступлений. Генпрокуратура несколько лет безуспешно пытается добиться его задержания и выдачи РФ.

В прошлом году Браудер был заочно арестован Тверским судом Москвы по обвинению в организации преступного сообщества (ОПС), в результате деятельности которого российскому бюджету был нанесен ущерб на 10,5 млрд рублей.