Лавров в разговоре с Помпео осудил угрозы США в адрес законного руководства Венесуэлы

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«Сергей Лавров осудил американские угрозы в адрес ее законного руководства, что является неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства и грубейшим нарушением международного права», — говорится в сообщении МИДа.

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Российская сторона выразила готовность к проведению двусторонних консультаций, но подчеркнула необходимость «неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы вправе определять свое будущее».

Господа Лавров и Помпео договорились продолжить экспертные контакты по Сирии, Афганистану и Корейскому полуострову.

Напомним, 23 января председатель венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президента Николаса Мадуро.

В ходе визита в Москву вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что республика будет добиваться возврата своих активов, арестованных в США и Великобритании. Она также сообщила, что в Москву из Лиссабона переедет офис государственной нефтяной компании PDVSA.