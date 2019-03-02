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22:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров в разговоре с Помпео осудил угрозы США в адрес законного руководства Венесуэлы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Он состоялся по инициативе американской стороны. В центре внимания беседы была ситуация вокруг Венесуэлы.

Источник: Reuters

«Сергей Лавров осудил американские угрозы в адрес ее законного руководства, что является неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства и грубейшим нарушением международного права», — говорится в сообщении МИДа.

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Российская сторона выразила готовность к проведению двусторонних консультаций, но подчеркнула необходимость «неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы вправе определять свое будущее».

Господа Лавров и Помпео договорились продолжить экспертные контакты по Сирии, Афганистану и Корейскому полуострову.

Напомним, 23 января председатель венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президента Николаса Мадуро.

В ходе визита в Москву вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что республика будет добиваться возврата своих активов, арестованных в США и Великобритании. Она также сообщила, что в Москву из Лиссабона переедет офис государственной нефтяной компании PDVSA.

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