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03:15 (мск), источник: ТАСС

Посольство РФ подготовило доклад об инциденте в Солсбери

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/ — Его полный текст должен быть опубликован 3 марта.

Источник: AFP 2019

Посольство РФ в Лондоне подготовило доклад «Солсбери: вопросы без ответа», приуроченный к первой годовщине инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу источник в диппредставительстве.

В 50-страничном докладе, доступ к которому получил ТАСС, излагается подробная хронология событий, включая сам инцидент, международная реакция на него, ход расследования, дипломатическая переписка между Россией и Великобританией. «Особое внимание уделено нестыковкам и пробелам в официальной британской версии», — отметили в посольстве РФ.

В докладе в том числе подчеркивается, что «британские власти тщательно скрывают подробности перемещений Сергея и Юлии Скрипалей утром 4 марта, когда у них якобы в течение четырех часов были выключены мобильные телефоны».

«Кроме самого факта пребывания в Солсбери, Лондон не представил никаких доказательств причастности к отравлению Александра Петрова и Руслана Боширова [следствие подозревает их в отравлении Скрипалей]", — подчеркнули в российском посольстве.

Кроме того, дипломаты обращают внимание «на контроль британских спецслужб за медийным освещением хода расследования, изоляцию Скрипалей от внешнего мира, а также на допущенные Великобританией многочисленные нарушения международного права, включая консульские конвенции, нормы о правах человека, взаимной правовой помощи, конвенцию о химоружии, общепринятые нормы дипломатического общения».

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

Выдержки из доклада

«Год назад, 4 марта 2018 года, Сергей и Юлия Скрипаль, по сообщениям, были отравлены при помощи нервно-паралитического вещества в Солсбери, графство Уилтшир, — говорится в документе, подготовленном на английском языке. — Правительство Великобритании обвинило российское государство в том, что оно несет ответственность за отравление. Россия отвергла любое вмешательство. Инцидент привел к крупным международным последствиям, в результате которых отношения между Россией и Великобританией и Россией и Западом опустились на новый низкий уровень».

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«В то же время детали произошедшего остаются неясными», — подчеркивается в докладе.

«Российское посольство выражает признательность всем тем, кто помогал и поддерживал двух пострадавших граждан России, прежде всего первым людям, которые пришли к ним на помощь, и медицинскому персоналу. Мы также высоко оцениваем усилия журналистов, блогеров и представителей общественности, которые без устали работали для того, чтобы правда о случившемся была установлена и распространена, несмотря на чрезвычайно сложные условия для СМИ, созданные властями Великобритании», — отмечается в тексте.

При этом в докладе упоминается и второй случай отравления, в июне в Эймсбери.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице. Роули 20 июля выписали, однако в середине августа он был вновь госпитализирован после того, как начал испытывать проблемы со зрением. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября сообщила в своем докладе, что Стерджес скончалась от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

«Мы вновь выражаем наши искренние соболезнования в связи с трагической гибелью Дон Стерджес, которая стала невинной жертвой политических игр. Мы присоединяемся к ее близким в стремлении к установлению всех обстоятельств того, что случилось с ней и другими причастными [к инцидентам в Солсбери и Эймсбери]", — говорится в документе.

«Британские официальные лица утверждают, что Госдума приняла закон, который позволяет осуществлять убийства “экстремистов” за рубежом. Это откровенная ложь. В России такого закона нет», — отмечается в докладе.

При этом внимание обращается и на то, что «никогда не объяснялось, как Скрипали могли потерять сознание одновременно через несколько часов после контакта с нервно-паралитическим веществом, несмотря на то, что они являются людьми разного возраста, пола и телосложения».

Полностью доклад, как ожидается, будет опубликован на сайте посольства 3 марта.

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Инцидент в Солсбери

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки «Новичка» ни в СССР, ни в России не существовало.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозревают двух россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают «агентами ГРУ» — Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ. Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.

Дело Скрипалей
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