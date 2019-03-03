Посольство РФ подготовило доклад об инциденте в Солсбери
ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/ — Его полный текст должен быть опубликован 3 марта.
ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/ — Его полный текст должен быть опубликован 3 марта.
Посольство РФ в Лондоне подготовило доклад «Солсбери: вопросы без ответа», приуроченный к первой годовщине инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу источник в диппредставительстве.
В 50-страничном докладе, доступ к которому получил ТАСС, излагается подробная хронология событий, включая сам инцидент, международная реакция на него, ход расследования, дипломатическая переписка между Россией и Великобританией. «Особое внимание уделено нестыковкам и пробелам в официальной британской версии», — отметили в посольстве РФ.
«Кроме самого факта пребывания в Солсбери, Лондон не представил никаких доказательств причастности к отравлению Александра Петрова и Руслана Боширова [следствие подозревает их в отравлении Скрипалей]", — подчеркнули в российском посольстве.
Кроме того, дипломаты обращают внимание «на контроль британских спецслужб за медийным освещением хода расследования, изоляцию Скрипалей от внешнего мира, а также на допущенные Великобританией многочисленные нарушения международного права, включая консульские конвенции, нормы о правах человека, взаимной правовой помощи, конвенцию о химоружии, общепринятые нормы дипломатического общения».
«Год назад, 4 марта 2018 года, Сергей и Юлия Скрипаль, по сообщениям, были отравлены при помощи
«В то же время детали произошедшего остаются неясными», — подчеркивается в докладе.
«Российское посольство выражает признательность всем тем, кто помогал и поддерживал двух пострадавших граждан России, прежде всего первым людям, которые пришли к ним на помощь, и медицинскому персоналу. Мы также высоко оцениваем усилия журналистов, блогеров и представителей общественности, которые без устали работали для того, чтобы правда о случившемся была установлена и распространена, несмотря на чрезвычайно сложные условия для СМИ, созданные властями Великобритании», — отмечается в тексте.
При этом в докладе упоминается и второй случай отравления, в июне в Эймсбери.
Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице. Роули 20 июля выписали, однако в середине августа он был вновь госпитализирован после того, как начал испытывать проблемы со зрением. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября сообщила в своем докладе, что Стерджес скончалась от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.
«Мы вновь выражаем наши искренние соболезнования в связи с трагической гибелью Дон Стерджес, которая стала невинной жертвой политических игр. Мы присоединяемся к ее близким в стремлении к установлению всех обстоятельств того, что случилось с ней и другими причастными [к инцидентам в Солсбери и Эймсбери]", — говорится в документе.
При этом внимание обращается и на то, что «никогда не объяснялось, как Скрипали могли потерять сознание одновременно через несколько часов после контакта с
Полностью доклад, как ожидается, будет опубликован на сайте посольства 3 марта.
4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию
5 сентября