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02:34 (мск), источник: ТАСС

СМИ: число пострадавших в ходе протестов в Алжире возросло до 183

ТАСС, 2 марта — Протестующие выступали против выдвижения на пятый президентский срок Абдельазиза Бутефлики.

Источник: AFP 2019

Число пострадавших в ходе протестных акций, прошедших в пятницу в Алжире, возросло до 183. Об этом сообщило в субботу алжирское агентство APS со ссылкой на министерство здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы страны.

Ранее сообщалось о 63 пострадавших и одном погибшем.

По данным портала TSA Algerie, в протестных акциях по всей стране против выдвижения на пятый президентский срок Абдельазиза Бутефлики приняли участие до 800 тыс. человек.

В субботу телеканал Al Mayadeen информировал, что Бутефлика был госпитализирован в Швейцарии в крайне тяжелом состоянии.

10 февраля 81-летний Абдельазиз Бутефлика, занимающий пост президента страны с 1999 года, объявил о выдвижении на пятый срок на выборах главы государства, которые должны состояться 18 апреля.

В апреле 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт, общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, и он стал редко появляться на публике. С тех пор политик передвигается в инвалидном кресле, однако эти обстоятельства не помешали ему в апреле 2014 года уверенно победить на очередных президентских выборах в Алжире, обеспечив четвертый по счету пятилетний мандат.

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