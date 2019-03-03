СМИ: число пострадавших в ходе протестов в Алжире возросло до 183
ТАСС, 2 марта — Протестующие выступали против выдвижения на пятый президентский срок Абдельазиза Бутефлики.
ТАСС, 2 марта — Протестующие выступали против выдвижения на пятый президентский срок Абдельазиза Бутефлики.
Число пострадавших в ходе протестных акций, прошедших в пятницу в Алжире, возросло до 183. Об этом сообщило в субботу алжирское агентство APS со ссылкой на министерство здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы страны.
Ранее сообщалось о 63 пострадавших и одном погибшем.
По данным портала TSA Algerie, в протестных акциях по всей стране против выдвижения на пятый президентский срок Абдельазиза Бутефлики приняли участие до 800 тыс. человек.
В субботу телеканал Al Mayadeen информировал, что Бутефлика был госпитализирован в Швейцарии в крайне тяжелом состоянии.
В апреле 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт, общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, и он стал редко появляться на публике. С тех пор политик передвигается в инвалидном кресле, однако эти обстоятельства не помешали ему в апреле 2014 года уверенно победить на очередных президентских выборах в Алжире, обеспечив четвертый по счету пятилетний мандат.