СМИ: число пострадавших в ходе протестов в Алжире возросло до 183

Источник: AFP 2019

Число пострадавших в ходе протестных акций, прошедших в пятницу в Алжире, возросло до 183. Об этом сообщило в субботу алжирское агентство APS со ссылкой на министерство здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы страны.

Ранее сообщалось о 63 пострадавших и одном погибшем.

По данным портала TSA Algerie, в протестных акциях по всей стране против выдвижения на пятый президентский срок Абдельазиза Бутефлики приняли участие до 800 тыс. человек.

В субботу телеканал Al Mayadeen информировал, что Бутефлика был госпитализирован в Швейцарии в крайне тяжелом состоянии.

10 февраля 81-летний Абдельазиз Бутефлика, занимающий пост президента страны с 1999 года, объявил о выдвижении на пятый срок на выборах главы государства, которые должны состояться 18 апреля.