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06:46 (мск), источник: ТАСС

Субботние марши «желтых жилетов» впервые собрали менее 40 тыс. участников

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/ — Согласно официальным данным, в парижских шествиях приняли участие 4000 человек.

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Шестнадцатая волна протестов движения «Желтые жилеты» во Франции впервые с момента их начала собрала менее 40 тыс. участников. Такие сведения сообщили в субботу по итогам состоявшихся маршей в министерстве внутренних дел Франции.

«Мобилизация замедлилась», — заметила на своем сайте газета Le Figaro. Информационный канал BFM, однако, расставил акценты в своем комментарии иначе. «Темпы мобилизации снизились, но манифестации продолжаются из недели в неделю», — констатировал обозреватель канала.

Манифестации в столице

По данным полиции, в уличных шествиях в столице и регионах Франции в субботу приняли участие 39300 «желтых жилетов». Это заметно меньше, чем неделю назад, когда манифестации собрали 46600 участников.

Комментируя эти сведения властей, французские СМИ указывают, что собственная статистика организаторов маршей, как правило, на порядок выше, чем официальные данные правоохранителей.
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Так, в субботу представители «желтых жилетов» объявили, что их марши собрали 92 тыс. участников.

В Париже манифестанты прошли по Елисейским Полям, авеню Монтень, площади Альма, бульвару Сюше, мосту Гренель через Сену, прежде чем достигнуть финиша на площади Денфер-Рошро. Они несли желтые плакаты с лозунгами «Референдум гражданской инициативы, власть народу!». Другой кортеж манифестантов направился на площадь Республики.

Парижские марши, по официальным данным, собрали 4000 участников, из них 33 были задержаны полицией. В колоннах находились неформальные лидеры движения — 33-летний водитель грузовика Эрик Друэ и 31-летний механик Максим Николь.

Акции в регионах

Манифестации прошли в субботу также в провинции. В Бордо в марше приняли участие 4 000 человек. На короткое время манифестанты даже заняли помещения городского вокзала Сен-Жан, вызвав остановку поездов и закрытие касс. Однако участники акции вскоре добровольно покинули территорию железнодорожной станции.

Столкновения демонстрантов с полицией произошли в Нанте, где силы порядка применили водометы и слезоточивый газ. В манифестации там участвовали 1800 человек. Четверо из них были легко ранены.

В Лионе по пути следования 2000 манифестантов произошли столкновения с полицией. В Марселе и Монпелье демонстрации собрали более 1000 человек каждая. В Тулузе массовое уличное шествие проходило под лозунгом «Мы не уступим».

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Жилет для статуи Свободы

В Лилле в марше, собравшем более 2000 человек, участвовали не только французские «желтые жилеты». «Мы в одной лодке, — заявил активист группы, прибывшей из Бельгии. — Мы хотим демонтажа системы, которая тяжело сказывается на положении средних классов и рабочих». По его словам, требования движения в королевстве практически такие же, как во Франции. Налоги, констатировал он, не перестают расти, а это сказывается на уровне жизни.

В Кольмаре, главном городе французского департамента Верхний Рейн, манифестанты облачили в субботу в «желтый жилет» 12-метровую статую Свободы, копию знаменитого нью-йоркского памятника работы французского скульптора, Фредерика Огюста Бартольди (1834−1904). Мастер был уроженцем Кольмара. В колонне манифестантов по городу прошли 400 участников движения.

Расследование Le Monde

Газета Le Monde рассказала в субботу о том, что французская полиция фотографировала удостоверения личности «желтых жилетов», участвовавших в пикете во время январского визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Гран-Буртерульд. Глава государства приезжал в нормандский город, чтобы открыть национальные дебаты, инициированные им для поиска обществом ответов на требования «желтых жилетов».

По мнению ряда юристов, опрошенных газетой, фотографирование полицией на смартфон удостоверений личности противоречит закону о защите данных.

«Такая практика явно находится за пределами правовых норм», — считает профессор правоведения в университете Гренобль-Альпы Серж Слама.

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Однако во французской жандармерии находят аргументы несостоятельными и категорически отвергают обвинения. «Это была классическая проверка документов, а отнюдь не попытка занести манифестантов в какие-либо картотеки», — заверили в жандармерии в ответ на публикацию Le Monde.

«Желтые жилеты» не должны рассчитывать на то, что им удастся изнурить полицию, — заявил в связи с 16-й акцией движения министр внутренних дел Кристоф Кастанер. — Каждый противоправный акт будет наказан".

Истоки движения

Массовые манифестации «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября 2018 года и первоначально были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. К настоящему времени «желтые жилеты» расширили свои требования, включив в них уже не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.

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