Сын умершей от отравления в Эймсбери считает себя преданным британскими властями

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Сын британки Дон Стерджес, скончавшейся в июле прошлого года от воздействия нервно-паралитического вещества, от которого также пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, чувствует себя преданным британским правительством после гибели его матери. Об этом он сообщил в интервью газете Sunday Mirror, которое было опубликовано в воскресенье.

«Я боюсь, что мы никогда не добьемся правосудия для мамы, и я чувствую себя преданным и брошенным правительством», — сказал 20-летний Эван Хоуп, один из троих детей Стерджес. «Я знаю, что они поддержали Скрипалей, и я рад этому, поскольку сочувствую им и тому, через что они прошли.

Но у моей семьи не было поддержки, а мы те, кто потерял мать. Она стала невинной жертвой, но мы ничего не услышали ни от Терезы Мэй, ни от правительства — ни телефонного звонка, ни письма, ничего <…>

Мы просто узнаем обо всем из новостей так же, как и все остальные", — отметил он.

Издание также опубликовало письмо Хоупа, адресованное президенту России Владимиру Путину, в котором он просит его позволить британским «офицерам допросить» подозреваемых в убийстве его матери.

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Инциденты в Солсбери и Эймсбери

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки «Новичка» ни в СССР, ни в России не существовало.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице. Роули 20 июля выписали, однако в середине августа он был вновь госпитализирован после того, как начал испытывать проблемы со зрением.

Организация по запрещению химического оружия 4 сентября сообщила в своем докладе, что Дон Стерджес скончалась от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.