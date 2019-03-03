СМИ сообщили о новых военных учениях США и Южной Кореи

Источник: AP 2019

Ранее учения Key Resolve носили название Team Spirit. В воскресенье Пентагон сообщил, что США и Южная Корея договорились прекратить серии военных учений Key Resolve и Foal Eagle.

«Командно-штабные учения, которые проводились под названием Key Resolve, переименованы в “Тонмэн”. Период учений — семь дней за исключением выходных», — говорится в сообщении Ренхап.

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Накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на два американских источника распространила информацию о том, что американские военные намерены сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей. Ранее президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о возможных будущих военных учениях США с Южной Кореей напомнил, что отказался от этого и пожаловался на их дороговизну.