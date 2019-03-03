Кадыров назвал итоги развития Чечни за 12 лет «чудом»
ГРОЗНЫЙ, 3 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «чудом» результаты развития республики за 12 лет.
ГРОЗНЫЙ, 3 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «чудом» результаты развития республики за 12 лет.
«Прошло двенадцать лет со дня утверждения меня парламентом ЧР в должности президента республики. Перед нами стоял комплекс исключительно острых проблем — от международного терроризма до плачевной ситуации на рынке труда… Следуя курсу нашего первого президента, Героя России
По мнению Кадырова, Чечня за эти годы не только «залечила раны» но и превратилась «в один из самых безопасных и стабильных субъектов России», разгромив международный терроризм, в разы сократив безработицу. Кадыров рассказал, что регион привлек «многомиллиардные инвестиции, обеспечив устойчивое развитие промышленности и АПК, достойные условия для бизнеса и вдохнув новую жизнь в образование и здравоохранение».
Второго марта 2007 года чеченский парламент наделил Рамзана Кадырова почти единогласным решением полномочиями президента Чечни.
В 2010 году Кадыров внес в парламент Чечни инициативу об изменении названия высшего должностного лица республики, объяснив это тем, что «в едином государстве должен быть только один президент, а в субъектах первые лица могут именоваться главами республик, главами администраций, губернаторами». На второй срок 5 марта 2011 года Кадыров был утвержден уже как глава республики.