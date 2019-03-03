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12:44 (мск), источник: Коммерсантъ

The Times: британские консерваторы выдвинули Мэй условия по «Брекситу»

Евроскептики-консерваторы из группы European Research Group во главе с Биллом Кэшом выдвинули главе британского правительства Терезе Мэй ряд условий, при выполнении которых они готовы проголосовать за ее проект сделки с Евросоюзом о выходе Британии из ЕС.

Источник: AP 2019

Как пишет газета The Sunday Times, законодатели требуют решить вопрос о «бэкстопе» — статус Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода «Брексит».

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По их мнению, необходимо «четкое описание действий Британии относительно британо-ирландской границы в случае провала торговых переговоров с Евросоюзом». Законодатели настаивают на «четко сформулированном, юридически подкрепленном положении, которое бы однозначно предопределило текст соглашения по «Брекситу». При выполнении этих условий, евроскептики-консерваторы готовы поддержать в парламенте Терезу Мэй.

Премьер-министр предложила провести второе голосование в парламенте по пересмотренному соглашению по «Брекситу» 12 марта. Если парламентарии в этот день отклонят обновленное соглашение, то 13 марта им предстоит проголосовать за или против выхода из ЕС без сделки, а также проголосовать за продление переговоров с ЕС. Если парламентарии поддержат продление переговоров, госпожа Мэй должна будет отправить официальный запрос в ЕС.

Парламент Великобритании не поддерживает план правительства по выходу страны из ЕС, при этом Евросоюз отказывается вносить поправки в уже достигнутое соглашение. «Брексит» запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

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