The Times: британские консерваторы выдвинули Мэй условия по «Брекситу»

Источник: AP 2019

Как пишет газета The Sunday Times, законодатели требуют решить вопрос о «бэкстопе» — статус Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода «Брексит».

По их мнению, необходимо «четкое описание действий Британии относительно британо-ирландской границы в случае провала торговых переговоров с Евросоюзом». Законодатели настаивают на «четко сформулированном, юридически подкрепленном положении, которое бы однозначно предопределило текст соглашения по «Брекситу». При выполнении этих условий, евроскептики-консерваторы готовы поддержать в парламенте Терезу Мэй.

Премьер-министр предложила провести второе голосование в парламенте по пересмотренному соглашению по «Брекситу» 12 марта. Если парламентарии в этот день отклонят обновленное соглашение, то 13 марта им предстоит проголосовать за или против выхода из ЕС без сделки, а также проголосовать за продление переговоров с ЕС. Если парламентарии поддержат продление переговоров, госпожа Мэй должна будет отправить официальный запрос в ЕС.