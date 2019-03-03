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17:04 (мск), источник: ТАСС

В Венесуэле заявили, что Гуайдо будет задержан, если попытается вернуться в страну

Губернатор штата Варгас Хосе Луис Гарсиа Карнейро уточнил, что Верховный суд запретил лидеру оппозиции выезжать из страны, а он нарушил это постановление.

Источник: Reuters

КАРАКАС, 3 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо будет задержан, если попытается пересечь границу Венесуэлы и вернуться в страну. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор штата Варгас Хосе Луис Гарсиа Карнейро.

«Верховный суд Венесуэлы запретил ему выезжать из страны, а он нарушил это постановление, — указал Карнейро, отвечая на вопрос, что произойдет, если Гуайдо попытается вернуться через подконтрольный ему штат. — По решению суда, если он попытается пересечь границу, его должны будут задержать».

Гуайдо ранее заявил, что намерен в понедельник или вторник вернуться в Венесуэлу. Пока непонятно, как он собирается это сделать. Помимо регулярного авиарейса он может попасть в Венесуэлу на частном самолете или попытаться перейти границу с гуманитарным конвоем.

На территории штата Варгас находится международный аэропорт и крупнейший порт Венесуэлы.

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