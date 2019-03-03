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18:42 (мск), источник: ТАСС

Болтон: Трамп готов к новой встрече с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов снова встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, когда для этого наступит подходящий момент, при этом предложения Вашингтона по денуклеаризации Корейского полуострова не имеют срока действия.

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Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу CBS, текст которого был опубликован в воскресенье.

«Срока действия нет. Как я сказал, президент полностью готов к тому, чтобы продолжать переговоры на более низком уровне или вновь встретиться с Ким Чен Ыном, когда для этого наступит подходящее время», — сказал он.

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Болтон также отметил, что не считает завершившийся в Ханое саммит неудавшимся. «Я не рассматриваю этот саммит как провалившийся, — подчеркнул помощник президента. — Я абсолютно не считаю это неудачей, учитывая, что национальные интересы США остались защищены».

Болтон считает, что исход саммита в Ханое был выгоден для Вашингтона больше, чем для Пхеньяна. Об этом он сообщил уже в эфире CNN.

На вопрос о том, удалось ли северокорейской стороне извлечь пользу из встречи Трампа и Ким Чен Ына, Болтон ответил: «Нет, думаю, без сомнения, это был успех для США, поскольку президент выступил в защиту американских интересов». «Мы снова показали, какой имеется потенциал открытия Северной Кореи, если она будет готова к денуклеаризации», — пояснил он. «Президент просто не соглашается с мыслью о том, что Ким Чен Ын получает что-то от этих встреч», — добавил помощник.

Болтон также отметил, что Трамп предложил КНДР «лучшую сделку, которую она может получить».

По словам помощника, американский лидер проводит политический курс по отношению к КНДР иначе, нежели предыдущие администрации США, и этот процесс потребует времени.

Говоря о планах США и Южной Кореи прекратить совместные командно-штабные учений Key Resolve и полевые маневры Foal Eagle, Болтон отметил: «Это не какое-то новое решение, президент решил относительно учений на саммите летом прошлого года». Помощник Трампа заверил, что США не намерены отменять санкции против КНДР, поскольку именно они якобы заставили Пхеньян согласиться на переговоры.

Болтону был задан вопрос о том, стал бы он рекомендовать Трампу провести третий саммит с Ким Чен Ыном при отсутствии гарантий, что он принесет какие-то непосредственные результаты. «Захочет ли он [Трамп] провести третий саммит без каких-либо сигналов относительно того, что Север готов к каким-либо шагам? — сказал он. — Это предстоит узнать».

Провал, прогресс, успех: аналитики и СМИ о встрече Кима и Трампа
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2 марта© Ньюстюб
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