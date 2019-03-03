Сотрудники посольства России готовы встретиться с сыном погибшей от «Новичка»

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«Планируем послать Э. Хоупу доклад “Солсбери: вопросы без ответов”, который подготовило посольство в связи с годовщиной инцидента в Солсбери. В нем изложено все, что известно российской стороне об этом деле», — говорится в сообщении дипмиссии.

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Господин Хоуп рассказал СМИ, что правительство Великобритании не оказывало никакой поддержки его семье.

Напомним, Великобритания обвиняет в отравлении в марте 2018 года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александра Петрова и Руслана Боширова. Лондон считает, что их отравили веществом «Новичок», разработанном в СССР. По версии The Insider и Bellingcat, под именем Руслан Боширов скрывается полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига, а под именем Александра Петрова — военный врач Александр Мишкин.