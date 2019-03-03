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22:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Посла России в Лондоне обвинили в шпионаже

Посол России в Великобритании Александр Яковенко ожидает от газеты The Mail on Sunday официальных извинений за клевету в его адрес. Об этом говорится в заявлении на сайте дипмиссии

Источник: РИА "Новости"

«Информация о том, что посол Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствует действительности. Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981-го по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки. Информация о его высылке является грубой ложью», — указал пресс-атташе посольства.

Также в дипмиссии указали на лживость утверждения о том, будто Яковенко был награжден госнаградой за «шпионскую деятельность»

«Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений», — резюмировали дипломаты.

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6 декабря 2018 года стало известно, что британская разведывательная служба MI 5 призвала сотрудников спецслужб и военных повысить бдительность в отношении российских дипломатов на территории страны. По утверждению газеты The Daily Mirror, в соответствующем документе приведены номера автомобилей российского посольства: за ними предполагается установить слежку. Предписывается отслеживать все их перемещения, фиксировать их номера и число людей в салоне при каждой поездке.

Отношения между Великобританией и Россией ухудшились после того, как в марте 2018 года Лондон обвинил Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россия отвергла все обвинения и приняла зеркальные меры.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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