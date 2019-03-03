Посла России в Лондоне обвинили в шпионаже
Посол России в Великобритании Александр Яковенко ожидает от газеты The Mail on Sunday официальных извинений за клевету в его адрес. Об этом говорится в заявлении на сайте дипмиссии
Посол России в Великобритании Александр Яковенко ожидает от газеты The Mail on Sunday официальных извинений за клевету в его адрес. Об этом говорится в заявлении на сайте дипмиссии
«Информация о том, что посол Яковенко, работая в постпредстве России в
«Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений», — резюмировали дипломаты.
6 декабря 2018 года стало известно, что британская разведывательная служба MI 5 призвала сотрудников спецслужб и военных повысить бдительность в отношении российских дипломатов на территории страны. По утверждению газеты The Daily Mirror, в соответствующем документе приведены номера автомобилей российского посольства: за ними предполагается установить слежку. Предписывается отслеживать все их перемещения, фиксировать их номера и число людей в салоне при каждой поездке.
Отношения между Великобританией и Россией ухудшились после того, как в марте 2018 года Лондон обвинил Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Позднее