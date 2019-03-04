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05:32 (мск), источник: ТАСС

Трамп хочет отказаться от военных учений с Южной Кореей

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/ — Президент США объяснил это тем, что хочет сэкономить «сотни миллионов долларов».

Источник: AP 2019

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что не хочет проведения совместных военных учений с Республикой Корея, поскольку планирует сэкономить деньги. Соответствующую запись он разместил в воскресенье в Twitter.

«Причина, по которой я не хочу проведения военных учений с Южной Кореей, заключается в том, чтобы сберечь для США сотни миллионов долларов, которые нам никто не вернет», — заявил он.

Я придерживался этой позиции задолго до того, как стал президентом. Кроме того, снижение напряженности в отношениях с Северной Кореей в настоящий момент — это хорошая вещь.
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Ранее министерство обороны Южной Кореи и Пентагон сообщили о решении США и Республики Корея прекратить совместные учения Key Resolve и полевые маневры Foal Eagle с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Оно было принято по итогам телефонного разговора между исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом и южнокорейским министром национальной обороны Чон Гён Ду.

Как сообщило позднее агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея и Командования объединенных сил Южной Кореи и США, Сеул и Вашингтон вместо этого проведут с 4 по 12 марта совместные учения под названием «Альянс».

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