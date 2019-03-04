Трамп хочет отказаться от военных учений с Южной Кореей

Источник: AP 2019

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что не хочет проведения совместных военных учений с Республикой Корея, поскольку планирует сэкономить деньги. Соответствующую запись он разместил в воскресенье в Twitter.

«Причина, по которой я не хочу проведения военных учений с Южной Кореей, заключается в том, чтобы сберечь для США сотни миллионов долларов, которые нам никто не вернет», — заявил он.

Я придерживался этой позиции задолго до того, как стал президентом. Кроме того, снижение напряженности в отношениях с Северной Кореей в настоящий момент — это хорошая вещь.

Ранее министерство обороны Южной Кореи и Пентагон сообщили о решении США и Республики Корея прекратить совместные учения Key Resolve и полевые маневры Foal Eagle с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Оно было принято по итогам телефонного разговора между исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом и южнокорейским министром национальной обороны Чон Гён Ду.