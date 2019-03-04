Захарова сравнила отношение к русскому языку на Украине и в Белоруссии
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Отношение к русскому языку и культуре в Белоруссии несопоставимо с ситуацией на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Отношение к русскому языку и культуре в Белоруссии несопоставимо с ситуацией на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) потребовала ограничить трансляцию в Белоруссии российских телеканалов.
«Начнем с того, что русский язык имеет официальный статус, все это закреплено в конституции Белоруссии. Отношение к русскому языку и отношение к культуре российской, русской в Белоруссии несопоставимо вообще никаким образом с ситуацией на Украине. Сравнивать эти две ситуации невозможно. Безусловно, есть в обществе, в каждой стране различные и политические силы, и политические взгляды, и предложения, программы, видение внутреннего развития. Это нормальное явление», — сказала Захарова в интервью «Комсомольской правде».
В Белоруссии два государственных языка — русский и белорусский. Ранее президент республики Александр Лукашенко заявлял, что язык не должен стать проблемой в межнациональном общении, «особенно с родными людьми в России». Говоря о расширении использования белорусского языка, Лукашенко высказывал мнение, что в этом вопросе «не надо торопиться, а необходимо делать все спокойно, шаг за шагом». Президент также отмечал, что русский язык — национальное достояние Белоруссии, от которого страна никогда не откажется.