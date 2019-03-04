Медведев усомнился в легитимности предстоящих выборов на Украине

Источник: РИА "Новости"

Жесткая и грязная избирательная кампания на Украине вызывает серьезные опасения в легитимности предстоящих выборов, но Россия с уважением отнесется к выбору граждан этой страны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«На Украине идёт жёсткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать», — сказал Медведев в интервью болгарской газете «Труд» в преддверии своего визита в Болгарию.

Но в любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нём заинтересовано. Дмитрий Медведев премьер-министр России

Важно, отметил премьер-министр, «будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций».

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«Недавние события заставляют подозревать худшее. Кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм. В том числе норм, которыми руководствуются европейские страны», — сказал глава правительства.

Он обратил внимание на то, что буквально на старте предвыборного марафона Киев под надуманными предлогами закрыл избирательные участки в своих дипломатических и консульских учреждениях на территории России.

«Около 3 миллионов граждан Украины, которые живут и работают в России, лишились возможности проголосовать. Это явное ущемление избирательных прав украинских граждан», — напомнил премьер.

Кроме того, Киев нарушает порядок наблюдения за ходом голосования. «Гражданам России было запрещено участвовать в наблюдении за выборами — даже в составе мониторинговых миссий по линии ОБСЕ. Это серьёзное нарушение Украиной собственных международных обязательств. Такое крайне редко встречается на практике. Очевидно, правящему режиму есть что скрывать», — отметил Медведев.