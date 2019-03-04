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02:29 (мск), источник: Интерфакс

На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиционная партия Реформ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Она может рассчитывать на 34 парламентских мандата из 101.

Источник: AFP 2019

На завершившихся в воскресенье парламентских выборах Эстонии победу одержала крупнейшая оппозиционная партия Реформ.

По данным Республиканской избирательной комиссии, после предварительного подсчета голосов за реформистов высказались 28,9% избирателей, и партия может рассчитывать на 34 парламентских мандата из 101. В прежнем составе парламента у нее было 30 мандатов. Ее председатель Кая Каллас (Kaja Kallas) набрала рекордное количество голосов: ее поддержали 20083 избирателей.

Праволиберальная, представляющая интересы крупного капитала партия Реформ во главу угла своей предвыборной кампании поставила три основных вопроса: изменение налоговой политики, сохранение жесткого курса в области гражданства и перевод русских школ и детских садов на эстонский язык обучения.

За реформистами следует крупнейшая правящая партия Центра, за которую проголосовали 22,9% избирателей, и она получит 26 мандатов, увеличив свое присутствие в парламенте на одно место. За центристов традиционно голосуют 70−80% русскоговорящего населения, которые на этих выборах показали низкую активность на преимущественно русскоговорящем cеверо-востоке.

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Партия выступает за предоставление гражданства лицам, проживавшим в Эстонии до восстановления независимости в 1991 году, общее смягчение политики гражданства, сохранение русской школы в ее нынешнем виде, за поддержку пенсионеров и социально слабо защищенных слоев населения.

Как и предсказывали наблюдатели, наиболее успешным стало выступление оппозиционной Консервативной народной партии. За нее проголосовали 17,8% избирателей, и она может рассчитывать на 19 мест в парламенте, увеличив свое присутствие в высшем органе законодательной власти сразу на 12 мест. Партия считается евроскептической политической организацией, ксенофобной, она резко выступает против иммиграционной политики ЕС и в ходе выборной кампании политики крупнейших партий заявляли об отказе составлять коалицию с консерваторами.

Правящей националистической партии Isamаa (Отечество) отдали свои голоса 11,4% избирателей и она получит 12 мандатов вместо нынешних 11.

Еще одна правящая партия — Социал-демократическая, у которой в уходящем составе парламента было 14 депутатов, на нынешних выборах утратила свои позиции, за нее проголосовали 9,9% избирателей и она может рассчитывать на 10 мандатов.

Остальные шесть участвовавших в выборах партий не смогли преодолеть пятипроцентный избирательный порог.

В отличие от уходящего состава парламента, где было представлено шесть партий, в новом составе их будет пять.

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