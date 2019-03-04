Акции протеста в алжирских городах продолжились после решения президента идти на выборы
ТАСС, 4 марта — На центральных улицах и площадях столицы страны продолжают оставаться усиленные наряды полиции.
ТАСС, 4 марта — На центральных улицах и площадях столицы страны продолжают оставаться усиленные наряды полиции.
Акции протеста продолжаются поздним вечером воскресенья в ряде городов Алжира после того, как действующий 82-летний президент Абдельазиз Бутефлика официально подал документы в Конституционный совет для регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства 18 апреля. Об этом сообщает информационный портал TSA.
Манифестации в данные минуты проходят в крупных городах, в частности в Аннабе, Беджае, Буире, Буфарике, Гуэльме, Джиджеле, Скикде,
В центре столицы снова, как и минувшим днем, собрались многотысячные толпы молодежи. Для поддержания правопорядка на центральных улицах и площадях продолжают оставаться усиленные наряды полиции. Сотрудники Национальной жандармерии контролируют подъезды к столице и движение на важнейших автодорогах.
Одновременно с подачей документов в Конституционный совет Бутефлика обнародовал послание к гражданам. В нем он заявил о готовности в случае переизбрания «взять на себя историческую ответственность для воплощения в жизнь основного требования народа, то есть изменения системы».
Алжирский лидер, кроме того, подтвердил готовность сразу после предстоящих выборов «организовать национальную независимую конференцию для обсуждения, выработки и принятия политических, институциональных,
Бутефлика также пообещал «выработку и принятие путем национального референдума новой конституции Алжира, которая закрепит рождение новой республики и новой алжирской системы».
Глава государства указал на необходимость «быстрого принятия государственной политики, гарантирующей более справедливое перераспределение национальных богатств, всеобщую мобилизацию против всех форм коррупции, а также устранение социальной маргинализации». Отдельно Бутефлика пообещал уделить внимание вопросу будущего молодежи.
Алжирские и региональные аналитики пока не берутся сказать, как активная часть общества отреагирует на послание президента.