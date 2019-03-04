Акции протеста в алжирских городах продолжились после решения президента идти на выборы

Источник: AFP 2019

Акции протеста продолжаются поздним вечером воскресенья в ряде городов Алжира после того, как действующий 82-летний президент Абдельазиз Бутефлика официально подал документы в Конституционный совет для регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства 18 апреля. Об этом сообщает информационный портал TSA.

Противники главы государства, которые требуют от него не участвовать в предстоящих выборах, вышли ближе к полуночи на улицы, чтобы выразить протест по поводу решения Бутефлики выставить свою кандидатуру.

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Манифестации в данные минуты проходят в крупных городах, в частности в Аннабе, Беджае, Буире, Буфарике, Гуэльме, Джиджеле, Скикде, Тизи-Узу. Участники акций поют патриотические песни, размахивают флагами Алжира и выкрикивают антиправительственные лозунги. «Нет пятому сроку Бутефлики! Бутефлика, уходи!» — слышится со всех сторон.

В центре столицы снова, как и минувшим днем, собрались многотысячные толпы молодежи. Для поддержания правопорядка на центральных улицах и площадях продолжают оставаться усиленные наряды полиции. Сотрудники Национальной жандармерии контролируют подъезды к столице и движение на важнейших автодорогах.

Обещание президента

Одновременно с подачей документов в Конституционный совет Бутефлика обнародовал послание к гражданам. В нем он заявил о готовности в случае переизбрания «взять на себя историческую ответственность для воплощения в жизнь основного требования народа, то есть изменения системы».

Бутефлика указал на «готовность организовать досрочные президентские выборы в соответствии с календарем, утвержденным национальной независимой конференцией». «Я обязуюсь не выдвигаться в кандидаты на этих выборах, их дата будет определена национальной конференцией», — подчеркнул он.

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Алжирский лидер, кроме того, подтвердил готовность сразу после предстоящих выборов «организовать национальную независимую конференцию для обсуждения, выработки и принятия политических, институциональных, социально-экономических реформ для формирования основы новой системы национального алжирского государства, находящегося в гармонии с устремлениями его народа».

Бутефлика также пообещал «выработку и принятие путем национального референдума новой конституции Алжира, которая закрепит рождение новой республики и новой алжирской системы».

Глава государства указал на необходимость «быстрого принятия государственной политики, гарантирующей более справедливое перераспределение национальных богатств, всеобщую мобилизацию против всех форм коррупции, а также устранение социальной маргинализации». Отдельно Бутефлика пообещал уделить внимание вопросу будущего молодежи.