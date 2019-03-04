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05:16 (мск), источник: Интерфакс

WSJ рассказала о деталях готовящейся торговой сделки между США и КНР

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — По словам источников газеты, о соглашении может быть объявлено в конце марта на саммите двух лидеров.

Источник: AP 2019

Вашингтон и Пекин находятся на завершающей стадии торговой сделки, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что о соглашении может быть объявлено в конце марта. По данным источников, лидеры КНР и США могут объявить о сделке на саммите двух стран, который может состояться 27 марта по завершении визита Си Цзиньпина в Италию и Францию.

Как уточняет The Wall Street Journal, итогом может стать отмена большинства ограничений.
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В частности, Пекин предлагает снизить тарифы и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары, Вашингтон, в свою очередь, рассматривает отмену большинства, если не всех, санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году.

Кроме того, в рамках сделки Китай обязуется ускорить график снятия ограничений на иностранное владение в совместных предприятиях, занимающихся производством автомобилей, и снизить тарифы на импортные автомобили ниже нынешнего уровня в 15%. Пекин также, по информации источников, увеличит закупки американских товаров. Источники уверяют, что одной из договоренностей станет закупка природного газа у Cheniere Energy Inc. на 18 млрд долларов.

«Торговые войны» КНР и США

Летом 2018 года США ввели в действие пошлины на импорт из Китая товаров стоимостью $50 млрд в год по ставке 25%, Пекина принял ответные меры в том же объеме.

С 24 сентября США установили пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением поднять ее до 25% с начала 2019 года.

На встрече лидеров США и КНР в Буэнос-Айресе 1 декабря в ходе саммита G20 была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в 25% вместо нынешней в 10%.

В течение 90 дней стороны должны заключить соответствующее торговое соглашение. То есть, если этого не произойдет до 1 марта, то будут применены 25%-ные пошлины.

25 февраля Трамп заявил о продлении срока введения пошлин на китайские товары.

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