WSJ рассказала о деталях готовящейся торговой сделки между США и КНР
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — По словам источников газеты, о соглашении может быть объявлено в конце марта на саммите двух лидеров.
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — По словам источников газеты, о соглашении может быть объявлено в конце марта на саммите двух лидеров.
Вашингтон и Пекин находятся на завершающей стадии торговой сделки, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета отмечает, что о соглашении может быть объявлено в конце марта. По данным источников, лидеры КНР и США могут объявить о сделке на саммите двух стран, который может состояться 27 марта по завершении визита Си Цзиньпина в Италию и Францию.
В частности, Пекин предлагает снизить тарифы и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары, Вашингтон, в свою очередь, рассматривает отмену большинства, если не всех, санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году.
Кроме того, в рамках сделки Китай обязуется ускорить график снятия ограничений на иностранное владение в совместных предприятиях, занимающихся производством автомобилей, и снизить тарифы на импортные автомобили ниже нынешнего уровня в 15%. Пекин также, по информации источников, увеличит закупки американских товаров. Источники уверяют, что одной из договоренностей станет закупка природного газа у Cheniere Energy Inc. на 18 млрд долларов.
Летом 2018 года США ввели в действие пошлины на импорт из Китая товаров стоимостью $50 млрд в год по ставке 25%, Пекина принял ответные меры в том же объеме.
С 24 сентября США установили пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением поднять ее до 25% с начала 2019 года.
На встрече лидеров США и КНР в
25 февраля Трамп заявил о продлении срока введения пошлин на китайские товары.
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