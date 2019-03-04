В «Нафтогазе» предупредили о риске полной потери газового транзита

Источник: AP 2019

«Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще “Турецкий поток”, который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», — сказал он в эфире украинского «5 канала».

Коболев также подчеркнул потерю Украиной сдерживающего фактора против «российской агрессии» при введении в эксплуатацию «Северного потока-2» и отметил увеличение вероятности военного конфликта.

«Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска», — сказал он.

В то же время глава «Нафтогаза» признал невозможность «аспекта безопасности» повлиять на решение европейских стран инвестировать в «Северный поток-2» и призвал построить «классическое партнерство» с европейскими странами.

«Нам нужно привлечь зарубежные компании в управление украинской ГТС (газотранспортной системой — ИФ) и поделиться с ними доходами и прибылью в обмен на инвестиции, в обмен на приобретение доли, в обмен на поддержку на Западе, на энергоэффективность, много на что», — сообщил Коболев.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность — более 1200 км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.