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12:53 (мск), источник: Коммерсантъ

The Telegraph сообщила о 300 бойцах «ЧВК Вагнера» в Ливии

Около 300 наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» оказывают поддержку Ливийской национальной армии Халифа Хафтара, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании и ливийско-российской нефтегазовой компании.

Источник: AP 2019

Один из собеседников газеты утверждает, что бойцы ЧВК пытаются обезопасить порты Тобрук и Дерна для российского флота. Также если будет захвачена ливийская энергетическая отрасль, они «смогут контролировать поток нефти в южную Европу».

По информации The Telegraph, наемники «ЧВК Вагнера» размещены в Бенгази.

Ранее о том, что в Ливии находятся бойцы ЧВК, сообщало издание The Sun. В публикации утверждалось, что Россия якобы поставляет господину Хафтару тяжелое вооружение, а также создала две базы в городах Тобрук и Бенгази. В российском посольстве в Ливии эту информацию опровергли.
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При этом Bloomberg со ссылкой на источники также сообщало, что структуры бизнесмена Евгения Пригожина (которого СМИ связывают с «ЧВК Вагнера» и называют «поваром Путина».— «Ъ») «наращивают» свое влияние в Африке, в том числе в Ливии, Судане, Мадагаскаре, Анголе.

По информации агентства, связанные с господином Пригожиным структуры предлагают вооружения, а также услуги по обеспечению безопасности и политическому консультированию руководству африканских государств в обмен на право добычи полезных ископаемых и другие привилегии.

Ранее было опубликовано видео с переговоров главы Минобороны России Сергея Шойгу и командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара. СМИ заметили, что на этой встрече был Евгений Пригожин.

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