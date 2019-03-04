The Telegraph сообщила о 300 бойцах «ЧВК Вагнера» в Ливии

Источник: AP 2019

Один из собеседников газеты утверждает, что бойцы ЧВК пытаются обезопасить порты Тобрук и Дерна для российского флота. Также если будет захвачена ливийская энергетическая отрасль, они «смогут контролировать поток нефти в южную Европу».

По информации The Telegraph, наемники «ЧВК Вагнера» размещены в Бенгази.

Ранее о том, что в Ливии находятся бойцы ЧВК, сообщало издание The Sun. В публикации утверждалось, что Россия якобы поставляет господину Хафтару тяжелое вооружение, а также создала две базы в городах Тобрук и Бенгази. В российском посольстве в Ливии эту информацию опровергли.

При этом Bloomberg со ссылкой на источники также сообщало, что структуры бизнесмена Евгения Пригожина (которого СМИ связывают с «ЧВК Вагнера» и называют «поваром Путина».— «Ъ») «наращивают» свое влияние в Африке, в том числе в Ливии, Судане, Мадагаскаре, Анголе.

По информации агентства, связанные с господином Пригожиным структуры предлагают вооружения, а также услуги по обеспечению безопасности и политическому консультированию руководству африканских государств в обмен на право добычи полезных ископаемых и другие привилегии.

Ранее было опубликовано видео с переговоров главы Минобороны России Сергея Шойгу и командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара. СМИ заметили, что на этой встрече был Евгений Пригожин.