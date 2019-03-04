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13:42 (мск), источник: Daily Storm

СМИ: ЧВК Вагнера в Ливии помогает генералу, которого Каддафи называл сыном

Наемники могут взять под контроль поставки нефти в Европу, написала британская газета The Telegraph.

Источник: Коллаж Daily Storm

Наемники из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера оказывают поддержку командующему Ливийской национальной армией фельдмаршалу Халифе Хафтару, который в начале февраля взял под контроль крупнейшее нефтяное месторождение Ливии, сообщила газета The Telegraph. Источники издания рассказали, что около 300 бойцов ЧВК отвечают за безопасность портов в Тобруке и Дерне, чтобы в них могли заходить российские корабли. Таким образом, по данным газеты, ЧВК Вагнера «может контролировать поток нефти в южную Европу».

Штаб отряда вагнеровцев расположен в Бенгази, утверждается в статье. Собеседники The Telegraph отметили, что бойцы ЧВК «почти взаимозаменяемы» с сотрудниками ГРУ (Главного управления Генштаба РФ).

В октябре 2018 года о переброске в Ливию нескольких десятков российских спецназовцев и сотрудников ГРУ писал британский таблоид The Sun. Россия тогда якобы поставила Халифе Хафтару бронетехнику и помогала создать ему базы в Тобруке и Бенгази. Москва опровергала эту информацию, ссылаясь на резолюции ООН, запрещающие поставки вооружений в Ливию.

Халифа Хафтар в 1969 году участвовал в перевороте Муаммара Каддафи, свергшего короля. В 1970-е годы он проходил военное обучение в СССР. Каддафи в одном из интервью назвал Хафтара сыном и заявил что стал ему «духовным отцом».

Отношения между Хафтаром и Каддафи разладились во второй половине 80-х: тогда будущий фельдмаршал попал в плен в Чаде по вине Каддафи. После освобождения Хафтар долгое время жил в США. Когда в Ливии в 2011 году вспыхнула гражданская война, он вернулся на родину. Ливийская национальная армия под командованием Хафтара не подчиняется Триполи, к началу 2019 года она взяла под контроль восток страны.

Войска Халифы Хафтара 7 февраля захватили нефтяное месторождение Шарара (юго-запад Ливии), не встретив, как сообщали СМИ, никакого сопротивления. Представители фельдмаршала не информировали Национальную нефтяную корпорацию (NOC) Ливии, являющуюся госмонополией, о возможной передаче нефтяного месторождения под контроль организации.

Частную военную компанию Вагнера связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Западные СМИ писали, что ЧВК отправляла своих наемников в Сирию, Украину и некоторые африканские страны. В ноябре 2018-го источники РИА Новости, ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что Пригожин был организатором официального обеда для министра обороны РФ Сергея Шойгу и Хафтара, и что бизнесмен принимал непосредственное участие в переговорах главы Минобороны РФ и фельдмаршала.

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