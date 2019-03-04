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18:46 (мск), источник: Daily Storm

СМИ: Индия готова арендовать у России атомную подлодку

Информация о переговорах Москвы и Дели появилась на фоне обострения обстановки в Джамму и Кашмире.

Источник: Daily Storm

Индия может взять в аренду у России атомную подлодку проекта 971 («Акула» по классификации НАТО), написала 4 марта газета Economic Times. Россияне должны будут провести модернизацию субмарины, прежде чем передать ее индийцам. Предполагается, что в ВМС Индии подлодка получит название «Чакра III». Соглашение по передаче в аренду корабля, вероятно, будет подписано 7 марта.

Ориентировочная стоимость контракта может составлять три миллиарда долларов. По версии Economic Times, речь идет о передаче старой советской субмарины, которая в настоящее время находится на консервации в доках Северодвинска. «Чакра III» до 2025 года будет находиться в российских доках, пока не будет закончена ее реконструкция.

Переговоры об аренде у России новой подлодки ведутся с 2013 года. За год до этого Дели взял на 10 лет в аренду у Москвы другую субмарину — «Чакру II». Индийцы планируют продлить срок аренды этого подводного корабля еще на пять лет, пишет Economic Times.

Если соглашение по передаче «Чакры III» будет подписано, то эта сделка станет второй по своей сумме после покупки Индией российских комплексов ПВО С-400 за 5,5 миллиарда долларов, передает Economic Times.

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Конфликт Индии и Пакистана закрыл небо

В середине февраля произошло обострение индо-пакистанского конфликта (обе страны обладают ядерным оружием). 14 февраля смертник из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» подорвал грузовик с индийскими военными на севере Джамму и Кашмира, погибло более 40 человек. В ответ на это 26 февраля индийские ВВС нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям «Джаиш-е-Мухаммад», уничтожив порядка 300 боевиков.

На следующий день, 27 февраля, пакистанские самолеты нанесли удары по «невоенным объектам» на территориях, подконтрольных Дели. В тот же день в небе над Джамму и Кашмиром в бою сошлись 32 индийских и пакистанских самолета, передали индийские СМИ. Обе страны потеряли по одной машине, а пилот индийских ВВС Абхинандан Вартхаман попал в плен. 1 марта в качестве жеста доброй воли Исламабад отпустил его.

В конце февраля и в начале марта произошли стычки между сухопутными военными соединениями Индии и Пакистана. Политики многих стран, включая Россию, США и Великобританию, призвали Дели и Исламабад проявить сдержанность.

Алексей Таразевич

Справка
На грани войны? Что происходит на границе Индии и ПакистанаКонфликт между двумя ядерными державами обострился до предела
Следите за развитием темы Обострение конфликта Индии и Пакистана
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