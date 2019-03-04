СМИ: Индия готова арендовать у России атомную подлодку
Информация о переговорах Москвы и Дели появилась на фоне обострения обстановки в Джамму и Кашмире.
Информация о переговорах Москвы и Дели появилась на фоне обострения обстановки в Джамму и Кашмире.
Индия может взять в аренду у России атомную подлодку проекта 971 («Акула» по классификации НАТО), написала 4 марта газета Economic Times. Россияне должны будут провести модернизацию субмарины, прежде чем передать ее индийцам. Предполагается, что в ВМС Индии подлодка получит название «Чакра III». Соглашение по передаче в аренду корабля, вероятно, будет подписано 7 марта.
Ориентировочная стоимость контракта может составлять три миллиарда долларов. По версии Economic Times, речь идет о передаче старой советской субмарины, которая в настоящее время находится на консервации в доках Северодвинска. «Чакра III» до 2025 года будет находиться в российских доках, пока не будет закончена ее реконструкция.
Если соглашение по передаче «Чакры III» будет подписано, то эта сделка станет второй по своей сумме после покупки Индией российских комплексов ПВО С-400 за 5,5 миллиарда долларов, передает Economic Times.
В середине февраля произошло обострение
На следующий день, 27 февраля, пакистанские самолеты нанесли удары по «невоенным объектам» на территориях, подконтрольных Дели. В тот же день в небе над Джамму и Кашмиром в бою сошлись 32 индийских и пакистанских самолета, передали индийские СМИ. Обе страны потеряли по одной машине, а пилот индийских ВВС Абхинандан Вартхаман попал в плен. 1 марта в качестве жеста доброй воли Исламабад отпустил его.
В конце февраля и в начале марта произошли стычки между сухопутными военными соединениями Индии и Пакистана. Политики многих стран, включая Россию, США и Великобританию, призвали Дели и Исламабад проявить сдержанность.
Алексей Таразевич