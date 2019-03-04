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17:07 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал указ о приостановке ДРСМД

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

«Президент Российской Федерации подписал указ “О приостановлении Российской Федерацией выполнения договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности”», — говорится в сообщении.

Согласно тексту документа, указ вступает в силу со дня его подписания.

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В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Основная претензия США — именно к ракете 9М729. В то же время Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, а вызывающая у Вашингтона озабоченности ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией. Как отметил госсекретарь Майк Помпео, «если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода», документ будет расторгнут.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению «остаются на столе и двери открыты», но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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