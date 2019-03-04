Преемницу Меркель осудили за шутку о туалетах для «нейтрального пола»
Председателя входящего в правящую коалицию немецкого
Председателя входящего в правящую коалицию немецкого
Преемница Ангелы Меркель на посту главы ХДС пошутила во время карнавального заседания 28 февраля, которое каждый год проходит в Штокахе (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Она заявила, что подобные туалеты предусмотрены для тех мужчин, которые «пока не знают, следует ли им еще мочиться стоя или они уже должны делать это сидя».
В результате извинений от
Депутат от «Левых» Дитмар Барч, в свою очередь, отметил в Twitter, что произошедшее — «еще одна причина бороться за то, чтобы эта женщина не стала канцлером».
В декабре 2018 года бундестаг принял закон, по которому во всех официальных документах, включая свидетельство о рождении, появится третий вариант в графе «пол». Возможность указать в свидетельстве о рождении не мужской или женский, а «иной» пол предусмотрена для людей, родившихся гермафродитами.
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