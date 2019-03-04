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21:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Хуан Гуайдо сообщил о своем возвращении в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что прибыл в Венесуэлу. «Уже на нашей любимой земле! Венесуэла, мы только что прошли миграционный контроль и выезжаем к нашему городу», — написал он в Twitter.

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Гуайдо уточнил, что въехал в страну «как свободный человек». Из его сообщения следует, что он посетил свой родной город Ла-Гуайра, который находится на севере республики и является столицей приморского штата Варгас. «Поехали к морю. А потом прямо в Каракас», — добавил Хуан Гуайдо.

Накануне лидер венесуэльской оппозиции объявил, что в понедельник, 4 марта в Боливарианской Республике пройдут акции протеста, и он вернется в Венесуэлу, чтобы возглавить их. Политик призвал граждан присоединиться к протестам. Господин Гуайдо уточнил, что акции по всей стране начнутся в 11:00 (18:00 мск).

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Также он подчеркнул, что если «режим осмелится схватить» его, то «будет последней ошибкой, которую он совершит». Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter заявил, что «любые угрозы или действия, направленные против безопасного возвращения» Хуана Гуайдо, столкнутся с «сильным и значительным ответом» США и международного сообщества.

23 января председатель венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президента Николаса Мадуро. В конце января Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны и заблокировал доступ к его банковским счетам. Политику удалось покинуть страну.

Справка
Двоевластие и попытка переворота в Венесуэле. Главное

Как развивается кризис в Боливарианской Республике.

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США решительно ответят, если руководство Венесуэлы задержит лидера оппозиции Гуайдо
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07:12 (мск)© Ньюстюб
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