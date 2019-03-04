Трамп продлил на год санкции против России из-за ситуации на Украине
ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные против России в 2014 году
ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные против России в 2014 году
В уведомлении конгрессу уточняется, что санкции, которые ввел Барак Обама, продолжат действовать после 6 марта в течение одного года.
По словам президента, действия России угрожают безопасности и стабильности Украины. Кроме того, силовые решения российского правительства представляют экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.
Отношения России и западных стран ухудшились
Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.