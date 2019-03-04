Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Момо продолжает «кошмарить» пользователей
Нетаньяху приехал к Путину предупредить о войне
41-летняя американка стареет в восемь раз быстрее нормы
Умер актер из «Возвращения Мухтара» и «Дня рождения Буржуя»
Как выглядит внутри 16-комнатный особняк возле метро в Москве
Тест: Знаете ли вы таблицу Менделеева?150 лет назад Дмитрий Менделеев составил таблицу, которая стала прообразом периодической системы элементов
В России появится реестр недобросовестных родителей
Агата Муцениеце с размахом отметила 3-летие дочки
14 знаменитостей с нездоровой психикой
«Руки-базуки» решился на удаление воспаленных бицепсов
Вяльбе раскритиковала Губерниева и назвала Пихлера великим
«Автомобилист» впервые в истории вышел во 2-й раунд плей-офф КХЛ
«Две куколки»: Баскова и Повалий больше не узнают фанаты
Ксения Собчак очаровала публику нежным платьем в горох
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Следы на дне Большой голубой дыры: разгадка
Командир женского танкового экипажа ЛНР перешла на сторону ВСУ
В Киеве взорвали авто секретаря Совбеза Турчинова
Фоторепортажи
22Война без победы
1091-я церемония вручения премии «Оскар»
22:36 (мск), источник: РИА Новости

Трамп продлил на год санкции против России из-за ситуации на Украине

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные против России в 2014 году из-за ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.

Источник: РИА Новости

В уведомлении конгрессу уточняется, что санкции, которые ввел Барак Обама, продолжат действовать после 6 марта в течение одного года.

По словам президента, действия России угрожают безопасности и стабильности Украины. Кроме того, силовые решения российского правительства представляют экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.

Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.

Новые санкции США: удар по банкам, рублю и госдолгу России
Во время загрузки произошла ошибка.
27 февраля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Новые санкции США
 Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД
Теща против свекрови. Ученые выяснили, от какой бабушки больше пользы
Макрон выступил за создание Европейского совета безопасности
Звезда «Игры престолов» поднял 474 кг и побил мировой рекорд
Умер звезда «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри
Умер Кит Флинт из The Prodigy: каким мы его запомним
«Роскосмос» уволит сотрудника за слова о «скотобазе» в хрущевках
СК назвал причину смерти Децла
Спорт
СКА сравнял счет в серии первого раунда плей-офф со «Спартаком» Петербуржцам удалось сравнять счет в серии, проиграв первые два матча на своей площадке
Hi-Tech
Приложение для смартфона позволяет контролировать лишний вес лучше диеты Неожиданные выводы
Авто
«Автомобилем года» оказались 2 машины (но титул дали одной) Перед открытием Женевского автосалона жюри традиционно объявило победителей конкурса «Европейский автомобиль года»
Кино
Умер актер из «Возвращения Мухтара» и «Дня рождения Буржуя» Сергей Романюк снимался не только во множестве сериалов, но и в фильмах Александра Сокурова, Романа Балаяна, Юрия Ильенко и других
Недвижимость
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
Как выглядит квартира рядом с Кремлем: фото
Дети
Как выглядит тело женщины после родов на самом деле Женщины на снимках с гордостью демонстрируют шрамы и растяжки, оставшиеся на их телах после вынашивания и рождения детей
Леди
Подольскую в откровенном платье сравнили с Анджелиной Джоли Певица удивила поклонников смелым нарядом.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь