Трамп продлил на год санкции против России из-за ситуации на Украине

Источник: РИА Новости

В уведомлении конгрессу уточняется, что санкции, которые ввел Барак Обама, продолжат действовать после 6 марта в течение одного года.

По словам президента, действия России угрожают безопасности и стабильности Украины. Кроме того, силовые решения российского правительства представляют экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.