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03:50 (мск), источник: Известия

Эксперты объяснили беспрепятственное возвращение Гуайдо в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в страну после 10 дней отсутствия, и его никто не стал задерживать на границе несмотря на то, что он нарушил постановление Верховного суда. О причинах произошедшего «Известиям» рассказали эксперты.

Источник: Reuters

Руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский указал на то, что Гуайдо, будучи главой парламента, должен обладать депутатской неприкосновенностью.

Профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Хейфец, продолжая эту мысль, добавляет, что снять иммунитет с Гуайдо может только оппозиционное Национальное собрание, которое воспринимается в мире как легитимный однопалатный парламент Венесуэлы.

«С юридической точки зрения депутат обладает неприкосновенностью вне зависимости от того, пересекает он границу или нет. В рамках национальной территории он ею обладает до тех пор, пока парламент эту неприкосновенность не снимет», — заявил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Арестный ход: почему Хуана Гуайдо не задержали на границе Венесуэлы

Хуан Гуайдо вернулся в Каракас
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03:42 (мск)© Ньюстюб
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