Эксперты объяснили беспрепятственное возвращение Гуайдо в Венесуэлу

Профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Хейфец, продолжая эту мысль, добавляет, что снять иммунитет с Гуайдо может только оппозиционное Национальное собрание, которое воспринимается в мире как легитимный однопалатный парламент Венесуэлы.

«С юридической точки зрения депутат обладает неприкосновенностью вне зависимости от того, пересекает он границу или нет. В рамках национальной территории он ею обладает до тех пор, пока парламент эту неприкосновенность не снимет», — заявил он.