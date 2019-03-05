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03:25 (мск), источник: Известия

В России подсчитают ущерб от хищения газа с помощью новой методики

Правительство создаст единую методику определения ущерба при хищениях газа, которая поможет бороться с незаконными врезками в газопроводы.

Источник: Следственный комитет РФ

По словам экспертов, в перспективе методика позволит выявлять крупные мошеннические схемы, схожие с теми, по которым действовал находящийся под следствием бывший советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков.

Хищение газа из газопровода — уголовное преступление, но сложность в определении материального ущерба порождает безнаказанность, рассказал «Известиям» член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин.

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В октябре прошлого года он внес в Госдуму проект поправок в закон о газоснабжении. Документ предлагает наделить правительство правом утверждать методику расчета ущерба, возникшего при несанкционированных подключениях к газовым сетям.

«Хищения голубого топлива стали носить массовый характер, люди не стесняются подключать шланги к сетям. Каждый случай, когда хоть кого-то из этих воров удается привлечь к ответственности, становится событием», — рассказал «Известиям» директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

По его словам, новая методика расчета ущерба должна касаться не только врезок и вмешательств в приборы учета, но и таких масштабных хищений газа, как в деле Рауля Арашукова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Газовый элемент: в правительстве намерены посчитать похищенное топливо

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