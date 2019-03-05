Госдеп: США готовы к переговорам с РФ по контролю над вооружениями

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, поддается проверке и является обязательным к исполнению и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства», — отметил он.

В понедельник Путин подписал указ о приостановлении выполнения договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года до устранения Вашингтоном допущенных им нарушений обязательств по договору или до прекращения его действия.