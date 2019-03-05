Госдеп: США готовы к переговорам с РФ по контролю над вооружениями
Москва, 5 марта —
Москва, 5 марта —
«Соединенные Штаты
Ранее глава Минобороны ФРГ заявила о необходимости включить в новый договор Пекин, поскольку китайские ракеты угрожают России.
Напомним, 2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора о РСМД.
В понедельник Путин подписал указ о приостановлении выполнения договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года до устранения Вашингтоном допущенных им нарушений обязательств по договору или до прекращения его действия.