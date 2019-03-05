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07:33 (мск), источник: Аргументы и факты

Госдеп: США готовы к переговорам с РФ по контролю над вооружениями

Москва, 5 марта — АиФ-Москва. Представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой по вопросу контроля над вооружениями при соблюдении определенных условий, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, поддается проверке и является обязательным к исполнению и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства», — отметил он.

Ранее глава Минобороны ФРГ заявила о необходимости включить в новый договор Пекин, поскольку китайские ракеты угрожают России.

Напомним, 2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора о РСМД.

В понедельник Путин подписал указ о приостановлении выполнения договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года до устранения Вашингтоном допущенных им нарушений обязательств по договору или до прекращения его действия.

Путин подписал указ о приостановке ДРСМД
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4 марта© Ньюстюб
Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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