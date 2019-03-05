Россия зафиксировала 3 млн кибератак на свои IP-адреса из США
Несколько дней назад на российские
Несколько дней назад на российские
Он отметил, что хотел бы пригласить американских коллег для обсуждения этого вопроса и для того, чтобы узнать, кто именно стоит за атаками.
«Всего несколько дней назад мы зафиксировали 3 млн атак на российские
В декабре прошлого года замглавы аппарата Совета безопасности РФ Сергей Коротко сообщил, что на российскую критическую инфраструктуру в 2018 году было совершено 4 млрд воздействий, главным источником которых стали США.
Ранее глава парламентского комитета по обороне Дании призвал совершать кибератаки на Россию.
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