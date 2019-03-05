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04:36 (мск), источник: Известия

Россия зафиксировала 3 млн кибератак на свои IP-адреса из США

Несколько дней назад на российские IP-адреса было зафиксировано 3 млн кибератак, осуществленных с территории США, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Источник: Reuters

Он отметил, что хотел бы пригласить американских коллег для обсуждения этого вопроса и для того, чтобы узнать, кто именно стоит за атаками.

«Всего несколько дней назад мы зафиксировали 3 млн атак на российские IP-адреса с территории США. Никто не знает об этом, но это реальность. Должен я говорить сегодня, что США вмешиваются во внутренние дела Российской Федерации?» — цитирует его выступление в Стимсон-центре «РИА Новости».

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В декабре прошлого года замглавы аппарата Совета безопасности РФ Сергей Коротко сообщил, что на российскую критическую инфраструктуру в 2018 году было совершено 4 млрд воздействий, главным источником которых стали США.

Ранее глава парламентского комитета по обороне Дании призвал совершать кибератаки на Россию.

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