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09:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Хиллари Клинтон отказалась баллотироваться на пост президента

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что не будет баллотироваться на этот пост на следующих выборах. Об этом она сообщила в интервью телеканалу News 12.

Источник: Reuters

По словам Клинтон, несмотря на отказ от участия в избирательной компании, она продолжит «работать, говорить и отстаивать свои убеждения». Политик также пообещала активно поддерживать кандидатов от демократов, со многими из них она уже провела частные встречи.

Клинтон добавила, что помимо политических дел она наслаждается мирной жизнью писательницы, адвоката и бабушки.

Ранее Хиллари Клинтон допускала возможность своего участия в избирательной кампании 2020 года. Она заявила, что сделает все возможное для того, чтобы представитель Демократической партии оказался в Белом доме.

Очередные выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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